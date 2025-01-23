Survivor Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak? Survivor Neden Yok? Survivor Bu Akşam Yayınlanacak Mı? Survivor 18. Bölüm Ne Zaman?

Survivor All Star 2025’in 18. yeni bölüm fragmanı izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Yeni bölümde, haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi ekrana gelecek. Ancak Survivor, iki akşamdır yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmıyor. Peki, Survivor neden yayınlanmıyor? Yeni bölüm ne zaman ekranda olacak? İşte detaylar...

Survivor 18. Bölüm Fragmanı Yayınlandı: Yeni Bölüm Ne Zaman Ekrana Gelecek?

Survivor All Star 2025, kıyasıya mücadelelere sahne olmaya devam ediyor. Son olarak, 19 Ocak 2025 akşamı bir yarışmacı daha adaya veda etti. Melih ve Kaan arasındaki düelloyu kazanan Melih olurken, gecenin sonunda Survivor'a veda eden isim Kaan Kazgan oldu.

Survivor Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

TV8 yayın akışına göre Survivor, 21 ve 22 Ocak akşamları saat 20:00'de ekrana gelmesi bekleniyordu. Ancak Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangını felaketi sonrası ülkemizde bir günlük milli yas ilan edildi. Bu durum, televizyon kanallarının yayın akışlarını değiştirmesine neden oldu. Survivor 18. bölümünün 23 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelmesi bekleniyor. Gelişmeleri takip etmeye devam edin.

Survivor Neden Yok?

Survivor All Star 2025'in yeni bölümleri, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangını felaketi nedeniyle yayın akışından kaldırıldı. Yaşanan üzücü olay sonrası ülkemizde bir günlük milli yas ilan edilmesi sebebiyle televizyon kanalları yayın akışlarını değiştirdi. Survivor'ın 18. bölümü, 23 Ocak Perşembe akşamı TV8 ekranlarında yayınlanacak. Detaylar için takipte kalın.

Survivor Bu Akşam Yayınlanacak Mı?

Survivor All Star 2025'in yeni bölümü, Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel yangını felaketi sonrası ilan edilen milli yas nedeniyle iki gün boyunca yayınlanmamıştı. TV8 yayın akışına göre, Survivor'ın 18. yeni bölümü 23 Ocak Perşembe akşamı saat 20:00'de izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: Haber Merkezi