TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA EKRANI 2025: 5, 6, 7, 8. sınıf ve lise 9, 10, 11, 12. sınıf takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Takdir teşekkür kaç puanla alınır? 85 takdir mi, teşekkür mü?

2025 yılı için takdir ve teşekkür hesaplama konusu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında karne gününün yaklaşmasıyla daha da önem kazandı. 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi, 17 Ocak Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere uygun olan öğrenciler, not ortalamalarına göre bu belgeleri almaya hak kazanacak. Takdir ve teşekkür belgesi için gerekli not ortalaması, sınav puanlarının toplanarak toplam sınav sayısına bölünmesiyle hesaplanır.Peki, Takdir ve teşekkür belgesi hesaplaması nasıl yapılır? 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. sınıf takdir teşekkür not ortalaması kaç olmalı? İşte, ayrıntılar.

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona yaklaşırken, takdir teşekkür hesaplama ekranı öğrenciler ve veliler arasında yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İlkokuldan liseye kadar tüm sınıf seviyelerinde, yani 5, 6, 7, 8. sınıf ile 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri, bu hesaplama ekranını kullanarak dönem sonunda takdir mi yoksa teşekkür mü alacaklarını kolayca öğrenebiliyor. Peki, takdir ve teşekkür hesaplaması nasıl yapılır? Bu belgeleri alabilmek için gerekli not ortalaması nedir? İlkokul, Ortaokul ve Lise Takdir ve Teşekkür Belgesi Kaç Puanla Alınır? MEB'in belirlediği kriterlere göre, öğrenciler takdir ve teşekkür belgelerini sınav notlarının ortalamasına göre alır. Karnelerin verileceği gün yaklaştıkça, öğrenciler bu hesaplamaları sıkça yapmaya başladı. 70.00 ve üzeri ortalama ile teşekkür, 85.00 ve üzeri ortalama ile takdir belgesi alınabiliyor. Ancak öğrencilerin davranış puanlarının da 100 olması şart. Belge alma şartları sınıflara göre değişiklik gösterebilir. Karne Not Ortalaması Nasıl Hesaplanır? Karne not ortalamasını hesaplamak oldukça basit bir işlemdir. Bir dersin yazılı sınav notları toplanarak, toplam yazılı sayısına bölünür. Tüm dersler için aynı işlem yapıldıktan sonra bu ortalamalar toplanır. Toplam not, alınan ders sayısına bölünerek genel karne ortalaması elde edilir. Takdir ve Teşekkür Kaç Puanla Alınır? İlkokul ve ortaokul öğrencileri için puan ortalaması kriterleri farklıdır. Türkçe dersinden en az 55.00, diğer derslerden ise 45.00 puan alınması gereklidir. Tüm derslerin dönem ortalaması 70.00-84.99 olanlar teşekkür, 85.00 ve üzeri olanlar ise takdir belgesi ile ödüllendirilir. İftihar belgesi ise ulusal ya da uluslararası başarılar gösteren öğrencilere özel törenle verilir. Liselerde Takdir ve Teşekkür Belgesi Hesaplama Liselerde takdir ve teşekkür belgeleri için başarı kriterleri değişmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin devamlılığını artırmak amacıyla bu kriterlere devamsızlık sınırını da eklemiştir. Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü aşan öğrenciler, not ortalamaları yeterli olsa bile belge almaya hak kazanamazlar. Teşekkür Belgesi Kimlere Verilir? Teşekkür belgesi, öğrencilerin dönem boyunca gösterdiği akademik başarı ve olumlu davranışları takdir etmek amacıyla verilir. Bu belgeyi alabilmek için: Derslerin dönem sonu not ortalamasının 70.00 ile 84.99 arasında olması, Hiçbir disiplin cezası alınmamış olması gereklidir. Takdir Belgesi Kimlere Verilir? Takdir belgesi, daha üst düzeyde bir başarıyı temsil eder. Bu belgeyi almak için: Dönem sonu not ortalamasının 85.00 ve üzeri olması, Disiplin cezası bulunmaması gerekmektedir. 2025 Yılında Takdir ve Teşekkür Belgesi Hesaplama Yöntemleri Takdir veya teşekkür belgesi alabilmek için öğrencilerin dönem not ortalamasını doğru bir şekilde hesaplamaları gerekmektedir. Bu süreç, belirli adımları izleyerek gerçekleştirilir: 1. Ders Notlarının Ortalamasını Hesaplama Her ders için yazılı sınavlar ve varsa sözlü notları toplanır. Bu toplam, sınav sayısına bölünerek dersin dönem ortalaması bulunur. 2. Ağırlıklı Ortalama Hesabı Ders ortalamaları, haftalık ders saatleriyle çarpılarak her dersin ağırlıklı notu belirlenir. Tüm derslerin ağırlıklı notları toplanır. 3. Genel Ortalama Hesabı Ağırlıklı notların toplamı, haftalık toplam ders saatine bölünerek genel dönem ortalaması hesaplanır. Örnek Hesaplama Türkçe : 85 (4 saat)

: 85 (4 saat) Matematik : 90 (5 saat)

: 90 (5 saat) Fen Bilgisi : 80 (4 saat)

: 80 (4 saat) Sosyal Bilgiler : 75 (3 saat)

: 75 (3 saat) İngilizce: 95 (3 saat) Ağırlıklı toplam:

( 85 × 4 ) + ( 90 × 5 ) + ( 80 × 4 ) + ( 75 × 3 ) + ( 95 × 3 ) = 1420 (85 × 4) + (90 × 5) + (80 × 4) + (75 × 3) + (95 × 3) = 1420 (85×4)+(90×5)+(80×4)+(75×3)+(95×3)=1420 Haftalık toplam ders saati:

4 + 5 + 4 + 3 + 3 = 19 4 + 5 + 4 + 3 + 3 = 19 4+5+4+3+3=19 Genel dönem ortalaması:

1420 ÷ 19 = 74 , 73 1420 ÷ 19 = 74,73 1420÷19=74,73 Bu örnekte, öğrencinin teşekkür belgesi almaya hak kazandığı görülmektedir. Belge Alımı İçin Kritik Notlar Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliklerine göre, öğrencilerin belirli not aralıklarını yakalamaları gerekmektedir. Yönetmelik, puan eksikliği durumunda belge verilmesine izin vermez. 84,99 ortalama ile teşekkür belgesi alınabilir, ancak takdir belgesi alınamaz.

ile teşekkür belgesi alınabilir, ancak takdir belgesi alınamaz. 69,99 ortalama ile hiçbir belge alınamaz. Bu nedenle, tüm ders notlarının genel ortalamaya etkisi büyük önem taşır ve öğrencilerin hedeflerine ulaşabilmesi için dikkatli bir planlama yapması gerekir. Onur Belgesi Kimlere Verilir? Onur belgesi, öğrencilerin akademik başarının yanı sıra örnek davranışlarıyla ödüllendirilmesini amaçlar. Bu belge, yönetmelikte belirtilen kriterleri karşılayan öğrencilere verilir. Onur belgesi alabilmek için aşağıdaki şartlardan bir ya da birkaçını yerine getirmek gerekir: Türkçeyi Doğru ve Etkili Kullanma

Türkçe dilini güzel, doğru ve etkili bir şekilde kullanarak örnek olmak.

Bilimsel ve Sosyal Projelerde Yer Alma

Bilimsel projeler hazırlamak, sosyal etkinliklere katılmak ve bu etkinliklerde liderlik yapmak.

Çevre ve Donanım Koruma Bilinci

Okul araç-gereçlerini ve çevreyi koruma konusunda örnek davranışlar sergilemek.

Görgü Kurallarına Uygun Davranışlar

Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde olumlu örnek olmak.

Trafik Kurallarına Uygunluk

Trafik kurallarına uyarak örnek davranışlar sergilemek.

Bilişim Araçlarını Doğru Kullanma

Teknolojik cihazları bilinçli ve iyi bir şekilde kullanarak diğer öğrencilere örnek olmak.

Düzenli Devam ve Katılım

Okula ve derslere düzenli olarak katılım sağlayarak, arkadaşlarına bu konuda iyi bir örnek olmak.

Toplum Hizmetlerinde Yer Alma

Zor durumda olanlara destek sağlayan sosyal sorumluluk projelerine katılmak (örneğin, mülteci ve sığınmacılar, doğal afet mağdurları, engelliler gibi dezavantajlı gruplar için çalışmalarda bulunmak).

Sağlık ve Güvenlik Kurallarına Uyma

Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uygun hareket ederek bu konuda örnek davranışlar sergilemek Kaynak: Haber Merkezi

