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Taksim Metrosu Açıldı mı? Metrolar Çalışıyor mu? M1, M2, F1 Metroları Kapalı mı? (21 Mart 2025)

Taksim Metrosu Açıldı mı? Metrolar Çalışıyor mu? M1, M2, F1 Metroları Kapalı mı? (21 Mart 2025)
Taksim metrosu açıldı mı, metro seferleri normale döndü mü? Geçtiğimiz günlerde Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, M2 Yenikapı–Hacıosman hattındaki Taksim durağının geçici olarak kapatıldığı duyurulmuştu. Vatandaşlar, seferlerin yeniden başlayıp başlamadığını merak ediyor.

21 Mart itibarıyla metrolarda son durum ne? Metro İstanbul'un yaptığı duyuruya göre, Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonları ile F1 Taksim–Kabataş Füniküler hattı ikinci bir bildiriye kadar kapalı kalacak. Peki yeni bir açıklama yapıldı mı, Taksim metrosu ne zaman açılacak?

Taksim Metrosu Açıldı mı? 21 Mart'ta İstanbul'daki Metro Hatlarında Son Durum

Geçtiğimiz günlerde Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruya göre, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında yer alan Taksim durağı geçici olarak hizmete kapatılmıştı. Binlerce yolcunun her gün kullandığı bu durakta seferlerin yeniden başlayıp başlamadığı ise merak ediliyor.

Metrolar Kapalı mı? (21 Mart 2025)

19 Mart tarihinde İstanbul'da bazı metro hatlarında geçici durak kapanmaları yaşandı. Metro İstanbul'un resmi açıklamasına göre M2 hattındaki Taksim istasyonu ikinci bir bildirime kadar kapalı kalacak. Şu an için yeni bir açıklama yapılmadığı için Taksim metrosu halen açılmış değil.

Metrolar Çalışıyor mu?

Metro İstanbul, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda bazı hatlarda durakların geçici olarak hizmet dışı bırakıldığını bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün, ikinci bir duyuruya kadar;

– M1 Yenikapı–Atatürk Havalimanı/Kirazlı hattında Emniyet-Fatih istasyonu,
– M2 Yenikapı–Hacıosman hattında Taksim istasyonu ve
– F1 Taksim–Kabataş Füniküler hattımız işletmeye kapatılmıştır.
Araçlarımız bu istasyonlarda durmaksızın seferlerine devam etmektedir.”

Şu an itibarıyla Taksim metrosunun yeniden açıldığına dair bir duyuru yapılmış değil.

Kaynak: Haber Merkezi

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