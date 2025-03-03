Tatil takvimi belli oldu! 2025 yılı Nisan ayı ara tatili ne zaman? 2. ara tatil ne zaman başlıyor? Kaç gün sürecek?

2025 yılına ait MEB takvimine göre, okullarda Nisan ayındaki ikinci ara tatil tarihleri ve süresi kesinleşti. Öğrenciler ve veliler, 2025 yılındaki Nisan ara tatilinin ne zaman başlayacağını ve kaç gün süreceğini merakla bekliyordu. İkinci ara tatil, her yıl Kasım ve Nisan aylarında yapılıyor ve öğrencilere yoğun ders programından sonra dinlenme fırsatı sunuyor. Öğrenciler, Nisan tatilini hem ders yükünden uzaklaşarak hem de Ramazan Bayramı ile birleştirerek değerlendirebilecek. Peki, 2025’te Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan ara tatil takvimi ve detaylar...

2025 yılı için okullarda ikinci dönem ara tatili tarihi ve süresi, öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, Nisan ayında yapılacak olan ara tatil, 1 hafta sürecek. Bu yıl ayrıca, ara tatil dönemiyle Ramazan Bayramı tatili aynı tarihlere denk geliyor. Öğrenciler, Nisan ara tatilini hem dinlenerek hem de bayram tatiliyle birleştirerek değerlendirecek. Ancak, bu durum ara tatilin süresinin uzayıp uzamayacağı sorusunu da gündeme getirdi. Peki, Ramazan Bayramı tatili ve ikinci ara tatil birleşecek mi? İkinci (Nisan) ara tatil tam olarak kaç gün sürecek? İşte detaylar... MEB NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN 2025? Okullarda ikinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi başladı. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek. İKİNCİ DÖNEM 20 HAZİRAN'DA SONA ERECEK 2024-2025 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül'de başlayıp 20 Haziran Cuma günü tamamlanacak. Bu tarihin ardından öğrenciler, yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline girecek. (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

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