Teravih Namazı Kaç Saat, Kaç Dakika Sürer? Teravih Namazı Kaç Rekattır? Teravih Namazı Nasıl Kılınır?

Teravih namazı, Ramazan ayında yatsı namazının ardından kılınan özel bir ibadettir ve bu dönemde cemaatin en çok merak ettiği konulardan biri de namazın süresidir. Peki, teravih namazı ne kadar sürer? İşte teravih namazının süresi ve nasıl kılındığına dair bilmeniz gerekenler.

Teravih Namazı Kaç Saat, Kaç Dakika Sürer?

Teravih namazı, Ramazan ayında yatsı namazının ardından kılınan önemli bir ibadettir. Ramazan ayının gelmesiyle camiler, teravih namazını kılmak isteyen cemaatle dolup taşmaktadır. Bu dönemde en çok sorulan sorulardan biri de teravih namazının süresidir. Peki, teravih namazı ne kadar sürer? İşte bu ibadetin süresi hakkında merak edilenler...

Teravih Namazı Ne Kadar Sürer?

Teravih namazı, toplamda 20 rekattan oluşmaktadır. Her rekatın ortalama 1 dakika sürdüğü varsayılırsa, teravih namazı yaklaşık 20 dakika sürmektedir. Yatsı namazı ile birlikte 10 rekat ve vitir namazının 3 rekâtı da dahil edildiğinde, teravih namazı toplamda yaklaşık 45 dakika sürmektedir.

Teravih Namazı Kaç Rekattır?

Teravih namazı, İslam tarihinde Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden itibaren cemaatle 20 rekât olarak kılınmaktadır. Bugün de birçok İslam ülkesinde, başta Türkiye olmak üzere, teravih namazı 20 rekât olarak cemaatle kılınmaktadır. Ancak bazı kişiler, yorgunluk veya meşguliyet gibi nedenlerden ötürü teravih namazını 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât olarak kılabilirler ve bu durumda da sünnet yerine getirilmiş olur.

Teravih Namazı Nasıl Kılınır?

Teravih namazı, dört rekâtlık gruplar halinde kılınabilir, ancak iki rekâtta bir selam verilerek kılınması daha faziletli kabul edilir. Her dört rekattan sonra bir miktar oturup dinlenmek de müstehaptır. 20 rekâtlık teravih namazı, her iki rekâtta bir selam verilerek kılınabileceği gibi, dört rekâtta bir selam verilerek de yapılabilir. Selam verildikten sonra salavat-ı şerife, ilahi veya istiğfar gibi dualar edilebilir. En yaygın olarak salavat getirilir: "Allahümme salli 'alâ seyyidinâ Muhammedin-nin-nebiyyil ümmiyyi ve 'alâ âlihî ve sahbihî ve sellim." Ardından namaza devam edilir ve 20 rekât tamamlanır.

Teravih namazına başlarken, "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet edilir. İmamın tekbirinden sonra "Allahü Ekber" denir ve eller bağlanır. Ardından içimizden "Sübhâneke duası" okunur. Sübhaneke'nin okunmasının ardından imam, Fatiha suresi ve bir sûre okur, ardından rükû ve secde yapılır. İkinci rekâta geçilmeden önce aynı şekilde Fatiha ve bir sûre okunur, cemaatle birlikte rükû ve secdeler yapılır. İkinci oturuşta "Ettehiyyatü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik ile Rabbenâ" duaları okunur ve selam verilir. Böylece bir çift rekât tamamlanmış olur. Ayağa kalkarak aynı şekilde iki rekât daha kılınarak toplamda 20 rekât tamamlanır.

Kaynak: Haber Merkezi