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Teşkilat 136. Bölüm Tek Parça Full İzle! TRT 1 Teşkilat son bölüm izle!

Teşkilat 136. Bölüm Tek Parça Full İzle! TRT 1 Teşkilat son bölüm izle!
Teşkilat dizisinin 136. bölümü TRT 1 ekranlarında 16 Mart 2025 Pazar günü yayınlandı. Dizinin yeni bölümü (son bölüm) internete yüklendi. Teşkilat dizisinin 136. bölümünü tek parça ful izleyebileceğiniz link haberimizde.

 

Teşkilat dizisinin 136. bölümü, 16 Mart 2025 Pazar günü TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluştu. Dizinin son bölümü, kısa süre içinde internet ortamına yüklendi. Teşkilat 136. bölümünü tek parça olarak izleyebileceğiniz bağlantı, haberimizde yer alıyor.

TEŞKİLAT DİZİSİ 136. BÖLÜMDE NE OLDU?

Altay, Selen ile yüzleşmişken büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Neslihan ise Selen'in durdurmak için onu vurmak zorunda kalmıştır. Korkut'un Kraliçe'ye ulaşma yolundaki bir sonraki hedefi Ejder'i gözden düşürmektir. Kuracağı büyük oyunda Hamdi onun yanında olacaktır.

Kate deşifre olma korkusuyla Selen'in peşindedir. Altay ve Neslihan ise Selen'in Kraliçe'nin gerçek kimliğini öğrenmek için bir fırsat olduğunun farkındadırlar. Ama önlerindeki engel Selen'in vurulmuş olmasından çok daha büyüktür. Çözüm yolunu bulmak için çıktıkları yol onları şaşırtıcı bir isme götürecektir.

TEŞKİLAT DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosunda; Tolga Sarıtaş (Altay), Aybüke Pusat (Neslihan), Yunus Emre Yıldırımer (Korkut), Tuvana Türkay (Kate), Serdar Yeğin (Uzay), Murat Aygen (Tufan) yer alıyor.

TEŞKİLAT 136. BÖLÜM (SON BÖLÜM) İZLE

Teşkilat dizisinin TRT 1'de 16 Mart 2025 Pazar günü yayınlanan 136. bölümünü (son bölüm) tek parça full izleyebileceğiniz link.

TEŞKİLAT 136. BÖLÜM FULL İZLE LİNKİ

Kaynak: Haber Merkezi

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