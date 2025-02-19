TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan Kimdir, Nereli? Orhan Turan Hangi Firmanın Sahibi, evli mi?

Orhan Turan, son günlerde gündemden düşmeyen isimlerden biri. Yaptığı faaliyetlerle çok konuşulan Turan’ın hayatı ise merak ediliyor. 1980 yılında iş dünyasına adım attı ve kariyeri boyunca pek çok sivil toplum kuruluşunda faaliyetlerde bulundu. Aynı zamanda yaptığı işlerle çeşitli ödüllere de layık görüldü. Geçtiğimiz saatlerde hukukun üstünlüğünü savunarak, “Depremlerde, yangınlarda, iş kazalarında çok sayıda vatandaşımızı kaybediyoruz. Demek ki hata, suistimal ve kayırmacılık çok yaygın” ifadelerini kullanmıştı. Sözleriyle gündem olan Orhan Turan kimdir, kaç yaşında, nereli? Orhan Turan hangi firmaların sahibi?

Orhan Turan Kimdir, Nereli?

Orhan Turan, Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden biri olup, 29 Mart 2022 tarihinden itibaren Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Orhan Turan Eğitimi

1960 yılında Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Bayındır Köyü'nde dünyaya gelen Orhan Turan, 10 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. İlk ve orta öğrenimini Piri Reis İlköğretim Okulu'nda, lise eğitimini ise Atatürk Erkek Lisesi'nde tamamladı. 1981 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Turan, daha sonra Marmara Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansı'nı tamamladı.

Orhan Turan'ın Kariyeri ve İş Hayatı

Orhan Turan, iş hayatına 1981 yılında Enka Çelik firmasında makine mühendisi olarak başladı. Askerlik hizmetinin ardından iki arkadaşıyla birlikte ODE Yalıtım firmasını kurdu. 1988 yılında şirketin tüm hisselerini devralarak yalıtım sektörüne odaklandı ve ODE Yalıtım'ı Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli en büyük yalıtım firmalarından biri haline getirdi.

Sivil toplum kuruluşlarında aktif bir rol üstlenen Turan, Isı, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği'nin (İZODER) kurulmasında önemli katkılarda bulundu ve 1997-1999 yılları arasında derneğin yönetim kurulu başkanlığını yaptı. Ayrıca, 2007-2011 yılları arasında İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin (İMSAD) yönetim kurulu başkanlığını üstlendi. 2018-2022 yılları arasında Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED) yönetim kurulu başkanlığını yürüttü. TÜSİAD'da ise 2017-2019 yılları arasında denetleme kurulu başkanlığı yaptıktan sonra, 29 Mart 2022'de TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Orhan Turan'ın Aldığı Ödüller ve Akademik Katkıları

Akademik alanda da aktif olan Turan, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde lisansüstü seviyede dersler verdi. 2008 yılında Milliyet Gazetesi ve Ernst & Young iş birliğiyle düzenlenen 'Yılın Girişimcisi' yarışmasında 'Yılın Girişimcisi' ödülüne layık görüldü ve Monte Carlo'da düzenlenen 'Dünya Yılın Girişimcisi' yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.

Orhan Turan Hangi Firmanın Sahibi?

Orhan Turan, ODE Yalıtım firmasının kurucusu ve eski yönetim kurulu başkanıdır. ODE Yalıtım, Türkiye'nin önde gelen yalıtım malzemeleri üreticilerinden biridir ve 1985 yılında kurulmuştur. Turan, bu firmayı sektörde önemli bir konuma taşıdıktan sonra, iş dünyasında sürdürülebilirlik ve kurumsallaşma konularına odaklanmıştır.