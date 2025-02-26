Uçakta Gerilim: Sevda Türküsev ve İrem Derici Arasında Neler Yaşandı? Kim Haklı?

Ünlü şarkıcı İrem Derici ile yazar Sevda Türküsev arasında uçakta gergin anlar yaşandı. Derici'nin arkadaşlarıyla yüksek sesle konuşması ve gülmesi, Türküsev'in tepkisini çekti. Peki, olay nasıl başladı ve taraflar nasıl açıklamalar yaptı?

Sevda Türküsev Neden Tepki Gösterdi?

Sevda Türküsev, Instagram hesabından paylaştığı videoda, İrem Derici'nin uçakta çevresindekileri rahatsız edecek şekilde davrandığını dile getirdi. Türküsev, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadan gelen sesler İrem Derici'ye ait, aynı uçaktaydık maalesef. Bir insanın sesi bu kadar güzel olup toplum içinde nasıl davranacağını bilmemesi enteresan. Uçakta sorun yoktu, uçak indi bekliyoruz ama hâlâ bağırmalar, konuşmalar, şımarık hareketler... Siz bizi rahatsız etmek zorunda mısınız?"

İrem Derici Nasıl Karşılık Verdi?

Sevda Türküsev'in tepkisini sosyal medya üzerinden gören İrem Derici, konuyla ilgili fazla konuşmak yerine derbiye odaklanacağını belirtti. Ancak olay burada bitmedi.

Canlı Yayında Neler Söylendi?

Sevda Türküsev, Gel Konuşalım programına bağlanarak yaşananları detaylı bir şekilde anlattı. Türküsev, İrem Derici'ye sert sözlerle tepki gösterdi:

"İrem Derici'ye beni haklı çıkardığı için teşekkür ediyorum. Ben kimseye yaklaşmadım, uçak kapısında beklerken onlar yüksek sesle konuşuyordu. Gürültü yapmaya devam ettiler. Kimsenin toplumu rahatsız etmeye hakkı yok. Üstelik bana ‘keko' gibi ifadeler de kullanmış. Bu üslup zaten ortada. Ben kimseye pabuç bırakmam. Herkes haddini bilecek."

Ünlü şarkıcı İrem Derici ile yazar Sevda Türküsev Sonucu Ne Oldu?

İrem Derici'nin olayla ilgili daha fazla açıklama yapmaması ve tartışmaya girmemesi dikkat çekerken, Sevda Türküsev'in sert tepkisi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Toplum içinde saygılı davranışların önemi bir kez daha gündeme gelirken, olay sosyal medyada farklı yorumlarla tartışılmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi