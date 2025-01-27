UTTS son tarihi yaklaşıyor! Araçlar için UTTS kaydı son başvuru tarihi ne zaman?

Akaryakıt sektöründe rekabeti dengelemek ve kayıt dışı ekonomiyi önlemek amacıyla uygulamaya konulan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) başvuru süreci sona ermek üzere. Bu sistem, yalnızca ticari araçları kapsıyor ve bireysel araç sahiplerinin kaydolmalarına gerek bulunmuyor. Ticari araç sahiplerinin sisteme kaydolması gerektiği bir kez daha hatırlatılırken, başvuru süresiyle ilgili merak edilen sorular da gündemde. Peki, UTTS’ye kayıt için son başvuru tarihi ne zaman? İşte, bu sistemle ilgili tüm önemli bilgiler…

Ticari araç sahiplerinin beklediği UTTS başvuru süreci başladı!

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) başvuruları, araç sahiplerinin yakından takip ettiği önemli bir konu haline geldi. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmeyi amaçlayan bu sistem, yalnızca ticari araçları kapsıyor, bireysel araç sahiplerinin ise herhangi bir kayıt zorunluluğu bulunmuyor.

Yapılan son düzenlemelere göre, başvuru süresi yeniden belirlenmiş durumda. Peki, UTTS başvuru süreci nasıl ilerleyecek ve hangi önemli noktalar göz önünde bulundurulmalı? İşte, UTTS sistemi hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar…

Ulusal taşıt tanıma sistemi (UTTS) nedir?

Akaryakıt sektöründe rekabeti dengelemek ve kayıt dışı ekonomiyle etkili bir şekilde mücadele etmek amacıyla geliştirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), akaryakıt istasyonlarındaki ödeme kaydedici cihazlarla taşıtların plaka bilgilerini otomatik olarak iletmeyi sağlar. Bu sistem, akaryakıt alımında taşıtların plakalarının elle girilmesini engelleyerek, bilgilerin otomatik olarak kaydedilmesini sağlar.

UTTS sayesinde, akaryakıt alımı yapan taşıtların plakaları, sistemdeki ilgili bileşenler aracılığıyla ödeme cihazlarına anında aktarılır. Böylece, yanlışlıkla başka bir taşıta ait plaka ile fiş düzenlenmesi engellenmiş olur. Bu sayede, sistemin sağladığı güvenlik ve doğruluk artarken, kayıt dışı yakıt alımlarının da önüne geçilmiş olur.

Bireysel araçlar için kayıt yükümlülüğü bulunmuyor!

Yeni düzenlemeyle birlikte, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) için belirlenen bazı uygulama esasları şu şekilde belirlenmiştir:

31 Aralık 2024 tarihine kadar kayıt yaptıran araç sahipleri, 2024 yılına ait fiyatlarla ödeme yapabilecekler. Montaj işlemlerini ise 30 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlamaları gerekecek ve bu süre zarfında UTTS üzerinden gerçekleştirilmeyen akaryakıt harcamaları, vergi indirimi kapsamında kullanılmaya devam edebilecek.

Eğer kayıt işlemi 1-31 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılırsa, 2025 yılına ait fiyatlar geçerli olacak. Yine montaj işlemi için son tarih 30 Nisan 2025 olacak ve bu tarihe kadar yapılan akaryakıt alımları, vergi indiriminden yararlanabilecek.

Bireysel araç sahipleri için ise herhangi bir TTB taktırma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, 1 Temmuz'dan itibaren trafiğe çıkacak sıfır kilometre araçların piyasaya süren firmalar, ithalatçılar veya üreticiler tarafından TTB taktırılması zorunlu hale gelecektir. Ayrıca, bu araçların plaka veya sahip değişikliği durumunda, TTB değişimi yapılması gerekmemektedir.

Sıfır araçlar için TTB zorunluluğu başlıyor

1 Temmuz 2025 itibarıyla trafiğe çıkacak sıfır araçlar, üretici veya ithalatçı firmalar tarafından Taşıt Tanıma Birimi (TTB) cihazlarıyla piyasaya sürülecek. Bu düzenleme kapsamında, mevcut taşıt tanıma sistemlerinde kullanılan taşınabilir cihazlar, TTB cihazlarıyla değiştirilecek. Bu sayede, sistemde standartlaşma sağlanarak usulsüzlüklerin önüne geçilecek.

TTB teknolojisi, araç sahiplerinin farklı akaryakıt istasyonlarından yakıt almasını da mümkün kılacak. Ayrıca, bu sisteme dahil olan araçların bireysel kullanıcılara devri durumunda, yeni bir cihaz alımına gerek olmayacak.

TTB siparişleri 1 milyonu geçti

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) sayesinde, 8 milyon taşıtın akaryakıt harcamaları elektronik ortamda izlenerek, yıllık en az 15 milyar TL'lik kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi hedefleniyor. Ülke genelinde 1500 TTB montaj istasyonunda 4 bin teknisyen, taşıtlara gerekli donanım montajlarını gerçekleştiriyor.

Ayrıca, akaryakıt istasyonlarındaki donanım kurulumları için 450 teknik servis ve 2 bin personel görev alıyor.

Son verilere göre, UTTS'ye kayıtlı akaryakıt istasyonu sayısı 4 bini geçti. TTB siparişlerinin ise 1,1 milyon adeti aşarak büyük bir aşama kaydedildiği bildirildi. Yeni düzenleme ile yıl sonuna kadar siparişlerin 2 milyona, kayıtlı istasyon sayısının ise 8 bini geçmesi bekleniyor.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi