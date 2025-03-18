Uzak Şehir 19. bölüm fragmanı izle! Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı izle

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi Uzak Şehir, yayınlanan son bölümüyle izleyicileri ekrana bağlamaya devam ediyor. Pazartesi akşamları seyirciyi ekrana kilitleyen dizide, Alya ve Cihan’ın boşanıp boşanmayacağı büyük merak konusu oldu. Peki, Uzak Şehir 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı ne zaman ekranlarda olacak? İşte Uzak Şehir 19. bölüm fragmanı ve detaylar!

İlginç hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Uzak Şehir, son bölümüyle izleyicileri ekran başına toplamayı başardı. Yayınlanan bölümün ardından Uzak Şehir 19. bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Peki, 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı ne zaman izleyicilerle buluşacak? İşte, Uzak Şehir 19. bölüm fragmanı ve izleme linki!

Uzak Şehir 18. Bölüm Özeti

Oyuncu kadrosu, hikayesi ve çekildiği mekanlarla büyük ilgi gören "Uzak Şehir" dizisi, yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. AyNa Yapım tarafından hazırlanan ve senaryosunu Gülizar Irmak'ın yazdığı dizinin yönetmenliğini Ahmet Katıksız üstleniyor. İzleyiciler tarafından heyecanla beklenen dizinin yeni bölümünün konusu ise şöyle:

Cihan'ın boşanma davasında Alya için söylediklerinden sonra Alya ve Cihan birbirlerine gerçek hislerini söylemekten kaçtıkça aralarındaki gerilim gittikçe şiddetlenir. Demir'in Zerrin üzerinden Cihan'lardan intikam almaya çalışmasını önlemeye çalışan Nare başarısız olur. Kaya'dan Zerrin'in Demir'le evleneceğini saklaması iki kardeşin arasını bozarken Cihan Nare'yi kanatlarının altına alarak onu bu zamana kadar yaşadığı cendereden kurtarır.

Alya ve Cihan'ın boşanamamasının sonuçları çığ gibi büyüyerek önlerine gelir. Mine'nin kontrolden çıkan öfkesi Uğur'la Cihan'ı karşı karşıya getirirken Alya da Mine'nin nefretiyle yüzleşir. Mine kıskançlığına yenik düşüp Alya'nın canını yakmak için Cihan'ın geçmişiyle ilgili sırrı ona söyler.

Alya Boran'ın da bildiği bu sırrın peşine düşüp gizlice adım atması onu Cihan'ın itirafına kadar götürür. Bu itiraf karşısında Alya Cihan'a karşı eskisi gibi bakabilecek midir yoksa onu kalbinin derinliklerine gömmesine mi neden olacaktır?

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLADI MI?

Uzak Şehir 19. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yeni bölüm fragmanı Kanal D web sitesi üzerinden yayınlanıyor.

UZAK ŞEHİR 19. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: Haber Merkezi