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Vakt-ı Kıyas-ı Nefs Ne Demek? Kızıl Goncalar’da Geçen Vakt-ı Kıyas-ı Nefs Nedir?

Vakt-ı Kıyas-ı Nefs Ne Demek? Kızıl Goncalar’da Geçen Vakt-ı Kıyas-ı Nefs Nedir?
Kızıl Goncalar dizisinin 20 Ocak 2025 akşamı yayınlanan bölümünde kullanılan “Vakt-ı Kıyas-ı Nefs“ ifadesi izleyicilerin dikkatini çekti. Bu özel terimin anlamı, bölüm sonrasında merak konusu oldu.Peki ,”Vakt-ı Kıyas-ı Nefs” nedir, ne anlama geliyor? İşte detaylar…

NOW ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinde kullanılan "Vaktı Kıyası Nefs” ifadesi izleyiciler tarafından merak ediliyor. 20 Ocak 2025 akşamı yayınlanan bölümünde geçen bu ifade ise ne anlama geliyor, Vakt-ı Kıyas-ı Nefs nedir, ne anlama geliyor?

Kızıl Goncalar'da "Vakt-ı Kıyas-ı Nefs” Ne Anlama Geliyor?

20 Ocak 2025 tarihli bölüm, izleyiciyi yine ekran başına kilitledi. Bölümde, Uluların şeyhi Aziz Efendi tarafından kullanılan "Vakt-ı Kıyas-ı Nefs" ifadesi dikkat çekti. İzleyiciler, bu ifadenin ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Kelime anlamı itibarıyla "Vakt-ı Kıyas-ı Nefs", bir başkasını kendi nefsi ile kıyaslayarak değerlendirme ya da anlama zamanı anlamını taşır.

Vakt-ı Kıyas-ı Nefs Ne İçin Kullanılır?

Dizideki sahnede Aziz Efendi, "Vakt-ı Kıyas-ı Nefs" terimini kullanarak önemli bir mesaj vermiştir. Bu ifade, kişinin herhangi bir durumu değerlendirmeden önce kendini ölçü almasını, yani başkasına yönelik bir eylemi önce kendi üzerinde düşünmesini ifade eder. Bu anlamıyla, bir kişinin karar verirken adaletli ve özenli bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini vurgular.

Vakt-ı Kıyas-ı Nefs'i Kim Söyledi?

Kızıl Goncalar dizisinde "Saatçi Aziz" karakterini canlandıran usta oyuncu Settar Tanrıöğen, bu anlamlı ifadeyi kullanmıştır. Dizi severler tarafından büyük ilgi gören bu sahne, karakterin bilge kişiliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu ifade, dizinin hayranlarını derin düşüncelere sevk ederken, aynı zamanda geleneksel ve manevi değerlerin de altını çizmektedir.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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