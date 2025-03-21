Yeni Evlenen Çiftlerin Kilo Almasının Sebebi Bilimsel Olarak Açıklandı! İşte Çiftlerin Evlilikle Birlikte Aldığı Kilo

Yeni bir ilişkiye başlamak ya da evlenmek, bazı çiftler için hızla kilo almanın tetikleyicisi olabiliyor. Evlilik ve ilişkilerin, kişilerin kilo almasına neden olduğu bir gerçek. Peki, bu durumun ardında yatan bilimsel nedenler ne? Yapılan araştırmalar, evliliğin insan vücudu üzerindeki etkilerini ortaya koyuyor.

Polonya'da gerçekleştirilen yeni bir araştırma, evliliğin erkekler ve kadınlar üzerindeki kilo etkisini gözler önüne serdi. Çalışmaya göre, evli erkeklerin obez olma riski, bekar erkeklere kıyasla tam 3,2 kat daha fazla. Ancak kadınlarda ise benzer bir bağlantı gözlemlenmedi.

Evlilik Erkekleri Neden Daha Fazla Kilo Aldırıyor?

Yaklaşık 2.500 kişinin sağlık verilerinin incelendiği araştırmada, evliliğin genellikle kilo alımına yol açtığı ve bu durumun erkeklerde daha belirgin olduğu tespit edildi. Çin'de yapılan başka bir araştırma da, evli erkeklerin ilk 5 yıl içinde daha fazla kalori tükettiklerini ve egzersiz yapmayı azalttıklarını gösterdi. Sonuç olarak, evlilik sonrası erkeklerin fazla kilolu olma olasılığı yüzde 5,2, obez olma riski ise yüzde 2,5 arttı.

Çalışmanın baş yazarı Dr. Alicja Cicha-Mikolajczyk, "Yaş ve medeni durum, obeziteyi etkileyen önemli faktörlerdir. Evli bireyler kilo kontrolüne daha fazla dikkat etmelidir" diyerek, sağlıklı beslenme ve aktif yaşam tarzının önemine dikkat çekti.

Erkeklerin Kilo Almasının Nedenleri

Uzmanlar, erkeklerin evlendikten sonra kilo almasının birkaç ana sebebi olduğunu belirtiyor:

Beslenme alışkanlıklarında değişiklik: Daha fazla ev yemeği tüketilmesi ve porsiyonların büyümesi.

Daha fazla ev yemeği tüketilmesi ve porsiyonların büyümesi. Fiziksel aktivite azalması: Spor ve egzersizin ikinci plana atılması.

Spor ve egzersizin ikinci plana atılması. Sağlıklı yaşam tarzına daha az dikkat edilmesi: Evlilik sonrası bazı bireylerin daha fazla rahatlaması.

Kadınlar Evlilik Sonrası Daha Az Kilo Alıyor

Araştırma, kadınların evlilik sonrası kilo artışından daha az etkilendiğini ortaya koydu. Uzmanlar, bunun nedenlerini kadınların kilo kontrolü konusunda daha bilinçli olmaları ve sosyal baskılara daha fazla maruz kalmalarına bağlıyor.

Verilere göre:

Evli erkeklerin fazla kilolu olma ihtimali , bekar erkeklere göre yüzde 62 daha fazla.

, bekar erkeklere göre yüzde 62 daha fazla. Evli kadınların fazla kilolu olma olasılığı ise yüzde 39 daha düşük.

Ayrıca, yaş ilerledikçe obezite riski de artıyor. Kadınlarda fazla kilolu olma riski yüzde 4, erkeklerde ise yüzde 3 oranında artış gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi