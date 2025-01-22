Zemheri nedir, ne anlama geliyor? Zemheri ne zaman bitiyor? Zemheri hangi ayda, kaç gün sürüyor? Zemheri ayları ve bitiş zamanı ne zaman 2025!

Zemheri, Anadolu’da “karakış“ olarak da bilinen, soğuk ve sert kış koşullarının yaşandığı bir dönemdir. Zemheri, genellikle Ocak ayının sonlarına doğru sona erer ve Şubat ayında sıcaklıklar yavaşça artmaya başlar. Bu dönemde sıcaklık dalgalanmaları sıkça görülebilir. Zemheri’nin bitiş zamanı, genellikle Ocak ayının son haftasına denk gelir, ancak bazen Şubat ayının başlarına kadar da devam edebilir.

Zemheri, karakış olarak da bilinen, kışın en soğuk dönemini ifade eder. Bu süreçte, özellikle hava sıcaklıklarında belirgin dalgalanmalar yaşanır. Zemheri'nin ilk yarısında, sıcaklıklar 17-18 dereceye kadar yükselirken, birkaç gün içinde ani düşüşlerle 4-5 dereceye kadar inebilir. Bu sıcaklık değişimleri, vücutta bağışıklık zayıflamalarına yol açarak, hastalıkların yayılma riskini artırabilir. Zemheri'nin bu sert iklim koşulları, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkların daha yaygın hale gelmesine neden olabilir.

Zemheri ne zaman bitiyor?

Zemheri, halk arasında 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki dönemi kapsayan bir süreç olarak bilinir. Bu dönemde, sıcaklık dalgalanmalarının fazla olması, zemherinin en belirgin özelliğidir. Zemheri'nin bir kısmı sonbahara, bir kısmı ise kışa benzediği için hava sıcaklıklarında belirgin değişiklikler yaşanabilir. Bu süreç, genellikle kışın en sert dönemlerinden biri olarak kabul edilir.

Zemheri hangi ayda, kaç gün sürüyor?

Zemheri, diğer adıyla karakış, 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönemi kapsar. Bu süreçte, özellikle zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında belirgin dalgalanmalar yaşanır. 17-18 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar, birkaç gün içinde 4-5 dereceye kadar düşebilir. Bu sıcaklık değişimleri, bağışıklık sistemini zayıflatabileceği için hastalıkların daha sık görüldüğü bir dönem olarak bilinir.

Zemheri ne anlama geliyor?

Zemheri, Arapça "zem" (kış) ve Farsça "harir" (uğultu) kelimelerinin birleşmesiyle türetilmiş bir kelimedir. Eski dilde kış mevsimi, özellikle soğuk ve sert dönemleri tanımlamak için zemheri ismiyle de anılmaktaydı. Bu kelime, soğuk, sert kış koşullarını ve özellikle kışın en yoğun, zorlu dönemlerini ifade etmek için kullanılır.

Zemheri ayları ve bitiş zamanı ne zaman 2025!

Zemheri ayları, halk arasında 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki dönemi kapsayan, kışın en soğuk ve sert dönemini ifade eder. 2025 yılı için de zemheri ayı, 22 Aralık 2024 tarihinde başlayıp 30 Ocak 2025'te sona erecektir. Bu dönemde, sıcaklık dalgalanmaları ve soğuk havalar daha belirgin hale gelir, dolayısıyla bu süre zarfında hastalıkların daha sık görüldüğü bir dönem yaşanabilir.

Zemheri nedir?

Zemheri, kışın en soğuk ve sert dönemini tanımlayan bir terimdir. Arapça "zem" (kış) ve Farsça "harir" (uğultu) kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. Halk arasında, 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki dönemi kapsayan ve genellikle soğuk havaların etkili olduğu, sıcaklık dalgalanmalarının yaşandığı süreç olarak bilinir. Bu dönemde, kışın en çetin günleri yaşanır ve hava koşulları oldukça sert olabilir. Zemheri ayı, aynı zamanda "karakış" olarak da adlandırılır.

Kaynak: Haber Merkezi