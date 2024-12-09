AB’den Suriye halkıyla dayanışma mesajı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye’de Beşşar Esed rejiminin çöküşünü “tarihi bir dönüm noktası“ diye nitelendirerek, Birliğin Suriye halkıyla dayanışmasını bildirdi.

Kallas'ın AB adına yaptığı açıklamada Esed rejiminin çöküşü, "10 yılı aşkın bir süredir çatışma, baskı ve insani acılara katlanan Suriye halkı için tarihi bir an" olarak nitelendirildi.

AB'nin Suriye halkıyla dayanışmasının bildirildiği açıklamada, "Bugün hem ülkedeki hem de diasporadaki umut dolu ama aynı zamanda belirsiz bir gelecekten korkan tüm Suriyelilerin yanındayız. Herkes ülkesini yeniden birleştirme, istikrara kavuşturma ve yeniden inşa etme, adaleti tesis etme ve hesap verebilirliği sağlama fırsatına sahip olmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada adaletin yeniden tesisi, kurumların yeniden inşası ve barışçıl geçişin sağlanması ihtiyacına işaret edilerek, Suriye'nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğinin korunmasının ve her türlü aşırıcılığın reddedilmesinin önemi vurgulandı.

Tüm tarafların şiddetten kaçınmaya, sivillerin korunmasını sağlamaya ve uluslararası hukuka uymaya çağrıldığı açıklamada, Hristiyanlar ve diğer azınlık topluluklarının yanı sıra başkent Şam'daki yabancı uyrukluların ve diplomatik temsilciliklerin güvenliğinin sağlanmasının gerektiği belirtildi.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçmıştı.

SMO, aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası, terör örgütünden temizlenmişti.

Kaynak: AA