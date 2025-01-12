ABD’de süren yangınlarda 100 binden fazla kişi tahliye emri altında bulunuyor

ABD’nin Los Angeles (LA) şehrinde ve çevresinde devam eden orman yangınlarında 100 binden fazla kişinin hala tahliye emri altında olduğunu belirten yetkililer, evlerine dönmek isteyen şehir sakinlerine yangın alanlarının hala “çok tehlikeli“ olduğu uyarısını yaptı.

Los Angeles'ta yerel yetkililer, düzenlediği basın toplantısında yangınlarla ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Los Angeles İdari Bölge Şerifi Robert Luna, Palisades ve Eaton yangınlarıyla ilgili hala 105 bin şehir sakininin tahliye emri, 87 bin sakinin de tahliye uyarısı altında bulunduğu bilgisini paylaştı.

Luna, sakinlerin evlerinden uzak durmasının ne kadar zor olduğunu anladıklarını ancak yangın alanlarının hala güvenli olmadığını belirterek, "Bu alanların bazıları kelimenin tam anlamıyla savaş bölgelerine benziyor. Devrilmiş elektrik direkleri, yerde elektrik teller, hala için için yanan yangınlar var, kesinlikle güvenli değil" dedi.

Yangınlar nedeniyle şimdiye kadar 29 kişinin gözaltına alındığı bilgisini de paylaşan Luna, bunlardan 4'ünün sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini, diğerlerinin de, itfaiyeci kılığına giren bazıları da dahil yağma ve hırsızlık olayına karıştığını söyledi.

İtfaiye Şefi Kristin Crowley de yangından kaçan şehir sakinlerine sabırlı olmaları tavsiyesinde bulunarak, yangın alanındaki koşulların geri dönüş için hala tehdit oluşturduğu uyarısını yaptı.

Crowley, "Palisades bölgesinde hala aktif yangınlar var ve bu durum halk için aşırı derecede tehlike oluşturuyor. Ayrıca bölgede elektrik yok, su yok, gaz boruları koptu ve güvensiz yapılar var" diye konuştu.

İlk müdahale ekiplerinin yangınları kontrol altına almak ve insanların evine dönmesi için elinden geleni yaptığını söyleyen Crowley, bölgede devam eden Palisades yangınının yüzde 11, Eaton yangınının yüzde 27, Hurst ve Kenneth yangınlarının da yüzde 90'ının kontrol altına alındığı bilgisini paylaştı.

"Bu, ülkemizin tarihindeki en kötü felaketlerden biri"

Basın toplantısında Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass da iddiaların aksine Demokrat partili şehir yönetimi ile seçilmiş başkan Cumhuriyetçi Donald Trump arasında herhangi bir husumet veya iletişim eksikliği olmadığını belirterek, göreve gelecek yeni yönetimin temsilcileriyle görüştüklerini belirtti.

Bass, Trump ile direk bir görüşme olmadığına işaret ederek, "Göreve gelecek başkanın Los Angeles'a gelmesi için bölge idari yönetici ve valiyle birlikte yapılan görüşmeye katıldım, yeni yönetim temsilcisiyle direkt görüştük. Olumlu bir konuşma oldu" diye konuştu.

Los Angeles Bölge İdari Yöneticisi Kathryn Barger ise Trump'a "bu orman yangınlarının yarattığı yıkımı ilk elden görmesi" ve etkilenen sakinlerle görüşmesi için ayrıca bir davet mektubu gönderdiği bilgisini paylaştı.

Bass ve Barger, Trump'ın yakında bölgeyi ziyaret edeceğini düşündüklerini belirtirken, Trump'un ise Truth Social adlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Los Angeles'daki yöneticileri eleştirmesi dikkati çekti.

Trump, "Yangınlar Los Angeles'ta hala devam ediyor. Beceriksiz politikacılar onları nasıl söndüreceklerini bilmiyorlar. Binlerce muhteşem ev gitti ve çok daha fazlası yakında yok olacak. Her yerde ölüm var. Bu, ülkemizin tarihindeki en kötü felaketlerden biri. Yangınları söndüremiyorlar. Onların sorunu ne?" ifadelerini paylaştı.

Los Angeles yangınları için 6 milyon dolar yardım toplandı

Öte yandan, Los Angeles Belediye Başkanı Bass, orman yangınlarından etkilenen Los Angeles sakinlerine destek olmak için California Topluluk Vakfı Yaban Hayati Kurtarma Fonu'na şu ana kadar 6 milyon dolardan fazla bağış yapıldığı bilgisini paylaştı.

Bass, 13 binden fazla kişinin bağış yaptığını belirterek, "İnsanlar her yerden bize yardım etmek ve önümüzdeki günlere hazır olduğumuzdan emin olmak için geliyor. Bu yüzden onlara teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Los Angeles yangınlarının yol açtığı zararın ilk olarak 57 milyar doları bulabileceği açıklanırken, özel şirket AccuWeather ise yaptığı açıklamada ön tahminlere göre yangınlardaki hasar ve ekonomik kaybın 135 ila 150 milyar dolar arasında olabileceğini duyurmuştu.

Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda şimdiye kadar 16 kişi hayatını kaybetti, 13 kişinin de kayıp olduğu açıklandı. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Yangınlarda 37 bin dönümden fazla alan kül olurken kent yetkilileri, şimdiye kadar 12 binden fazla binanın hasar gördüğünü, 57 bin yapının daha yangın riski altında olduğunu duyurdu.

Kaynak: AA