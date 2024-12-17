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ABD Dışişleri Bakanlığı: PKK/YPG’ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı: PKK/YPG’ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye’deki terör örgütü PKK/YPG varlığıyla ilgili Türkiye ile görüşme halinde olduğunu açıkladı. Türkiye’nin terör örgütüne karşı meşru müdafaa hakkını destekleyen Bakanlık Sözcüsü, “Bu konuda NATO müttefikimizle görüşmeler yapıyoruz“ dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde, terör örgütü PKK/YPG konusundaki soruları yanıtladı.

Miller, ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye olan desteğinin iki ülke arasındaki temel anlaşmazlık noktalarından biri olduğu ve bu konudaki sürecin nasıl ilerlediği sorusuna, Suriye'deki hassas geçiş sürecine atıfta bulunarak cevap verdi.

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG ile mücadele

ABD'li sözcü, Suriye'deki PKK/YPG varlığına ilişkin, "Bu konu, Türk muhataplarımızla üzerinde çalışmaya devam ettiğimiz son derece hassas ve oldukça zor bir konu. Bu başlık, Bakan Blinken ile Türk muhatapları arasındaki görüşmelerin büyük bir bölümünü oluşturdu" dedi.

Miller, Türkiye'nin PKK ile mücadelesinin Suriye'deki PKK/YPG'yi de kapsadığı yönündeki soruya yanıt verirken "Türkiye'nin, ABD'nin de terör örgütü olarak tanımladığı bir terör örgütüne, yani PKK'ya, karşı meşru harekete geçme hakkını tanıyoruz" dedi ancak PKK/YPG konusunda daha fazla yorum yapmadı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin durumunun Suriye'deki bu hassas süreçte nasıl konumlandırılacağına ilişkin detaylara girmeyen Miller, "Bu konuda NATO müttefikimizle görüşmeler yapıyoruz ve en iyi yolun ne olacağına karar vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Katil İsrail'in Suriye'de tampon bölge işgali

Suriye'de etnik veya mezhepsel çatışmalara girmeden sağlıklı geçiş sürecinin yürütülmesini arzu ettiklerini belirten Miller, bölgede infial yaratacak ve tansiyonu artıracak her türlü eylemden tüm aktörlerin kaçınması gerektiğini vurguladı.

Miller, "Bu değerlendirmeniz İsrail'i de kapsıyor mu?" şeklindeki soruya, "Tüm taraflara, İsrail hükümeti de dahil, istikrarı artıracak eylemler görmek istediğimizi, durumu daha da kötüleştirecek eylemler görmek istemediğimizi açıkça belirttik" yanıtını verdi.

ABD'li Sözcü, katil İsrail'in Suriye'de tampon bölgeyi işgal etmesine yönelik ise İsrail'in bu adımının 'geçici' olduğunu ve oluşan güç boşluğunda olası terör tehlikesini bertaraf etmek amacıyla atıldığını savundu.

Kaynak: AA

  • #ABD #İsrail #Türkiye- ABD İlişkileri

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