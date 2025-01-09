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AFAD gıda krizinin yaşandığı Gazze’de Filistinlilere un dağıttı

AFAD gıda krizinin yaşandığı Gazze’de Filistinlilere un dağıttı
AFAD, UNRWA işbirliğiyle katil İsrail saldırıları nedeniyle gıda krizinin yaşandığı Gazze Şeridi’nde Filistinlilere un dağıttı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) işbirliğiyle Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Filistinlilere un dağıtımı yaptı.

Dağıtımlardan yararlanmak isteyen yüzlerce Filistinli, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki UNRWA dağıtım merkezinde yoğunluk oluşturdu.

Yardımlardan yararlananlardan Filistinli yaşlı kadın Emani eş-Şerif, "İsrail'in sürdürdüğü soykırım savaşı nedeniyle yaşadığımız açlığın gölgesinde torunlarımıza un almaya geldik." dedi.

Gazze Şeridi'nde su, gıda ve ilaç sıkıntısı nedeniyle yaşam koşullarının her geçen gün daha da kötüleştiğini belirten Şerif, savaşın sona ermesini ve Filistinlilerin onurlu bir hayata geri dönmesini umduğunu dile getirdi.

İsmini vermeyen başka bir Filistinli kadın da sabahın erken saatlerinden beri bir çuval un almak için sırada beklediğini ve bu yardımı bir buçuk aydan fazla süredir beklediklerini ifade etti.

"Un kıtlığı nedeniyle ciddi bir kriz yaşıyoruz. Devam eden İsrail kuşatması ve soykırımı nedeniyle sadece ekmek yiyoruz." diyen Filistinli kadın, savaşın sona ermesini ve hayatın normale dönmesini istediğini söyledi.

Kaynak: AA

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