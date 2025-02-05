GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DÜNYA Haberleri

ASELSAN’ın Umman ofisi açıldı

ASELSAN’ın Umman ofisi açıldı
Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki varlığını güçlendiren ASELSAN’ın Umman ofisi açıldı.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, ASELSAN Umman ofisinin açılış töreni Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin Maskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Umman'ın başkenti Maskat'ta açılan yeni ofis Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ofisleri ve iştirakleri bulunan ASELSAN'ın Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki varlığını güçlendirmeye yönelik çalışmalarının bir parçası olacak.

Umman ofisi, alanında en iyi ürünleri yapan, oyun değiştirici teknolojiler geliştiren ve ihracat odaklı büyüyen ASELSAN'ın küresel ölçekte gelişmesine katkı sunacak.

ASELSAN'ın Umman'daki varlığı, iki ülke arasında bilgi aktarımı ve kapasite geliştirme faaliyetleri açısından yeni fırsatlar sunacak.

"Körfez bölgesiyle bağlarımızı derinleştirme kararlılığımızı yansıtan önemli bir adım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Haluk Görgün, ASELSAN'ın Umman'daki Maskat ofisinin açılışında yer almaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

Türk savunma sanayisinin, son yıllarda geliştirdiği teknolojiler ve artan ihracat kapasitesiyle küresel anlamda dikkati çekici bir başarıya imza attığını aktaran Görgün, "Açılan bu yeni ofisimizin, Körfez bölgesiyle bağlarımızı derinleştirme kararlılığımızı yansıtan önemli bir adım olduğunu değerlendiriyor ve Türkiye ile Umman arasındaki bağları daha da derinleştireceğine inanıyorum. Bu girişimde yer alan ve katkı sağlayan herkese yürekten teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Ahmet Akyol da yeni ofisin stratejik önem taşıdığını belirterek, bu genişlemenin, Körfez bölgesinde gelişmiş savunma çözümleri sağlamaya ve ortaklıkları geliştirmeye olan bağlılıklarının bir kanıtı olduğunu vurguladı.

Maskat ofislerinin pazarlama ve ticaret konularına odaklanacağını belirten Akyol, "ASELSAN teknolojilerinin geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti ve son kullanıcılarına kapsamlı satış sonrası destek sağlanmasıyla Umman'ın yanı sıra komşu ülkelerin güvenliğine ve teknolojik ilerlemesine katkıda bulunmanın heyecanını yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER