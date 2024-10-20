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Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 7 Ekim’den beri 759 kişi İsrail saldırısında öldü

Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 7 Ekim’den beri 759 kişi İsrail saldırısında öldü
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 165’i çocuk 759 kişi hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 165'i çocuk 18'i kadın olmak üzere 759 kişinin öldürüldüğü, 6 bin 500'den fazla kişinin de yaralandığı bilgisi verildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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