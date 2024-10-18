Cevdet Yılmaz: Barış katliamla değil Filistin halkının haklı talepleri karşılanarak sağlanabilir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Dünyanın en ileri teknolojileri ile sürekli saldırı altında olan kahraman Filistin halkının direnci kırılmadı, kırılamayacaktır. Barış ve huzur daha fazla kan, işgal ve katliamla değil, Filistin halkının haklı talepleri karşılanarak sağlanabilir“ dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katil İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına tepki gösterdi. Yılmaz sosyal medyadan yaptığı paykaşımda barış ve huzurun katliamla değil, Filistin halkının haklı talepleri karşılanarak sağlanabileceğinin altını çizdi: "Gazze'de onbinlerce çocuk ve sivil dünyanın gözleri önünde katledildi, katlediliyor. Sağlık, barınma ve beslenme imkanları tahrip edilen bir halk toplu olarak imha edilmeye çalışılıyor. Filistin halkının liderleri hedef alınarak iradeleri kırılmak isteniyor. Dünyanın en ileri teknolojileri ile sürekli saldırı altında olan kahraman Filistin halkının direnci kırılmadı, kırılamayacaktır. Barış ve huzur daha fazla kan, işgal ve katliamla değil, Filistin halkının haklı talepleri karşılanarak sağlanabilir. Biran önce ateşkes sağlanmalı, her türlü insani yardım Gazze'ye ulaştırılmalı, siyasi süreç işletilerek 1967 sınırlarını esas alan iki devletli çözüm hayata geçirilmelidir. "Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde hak ve hakikatleri en gür sesle gündeme getirmeye devam edeceğiz" Uluslararası toplumu insanlık değerlerini ve uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail yönetimini durdurmaya, çok geç kalınmış olsa da sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz. Türkiye olarak Filistin davasını sonuna kadar savunmaya, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hak ve hakikatleri en gür sesle gündeme getirmeye, tüm imkanlarımızla mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz." Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!