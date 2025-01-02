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Elektrikli araç piyasası: Çin’in BYD’si Tesla ile arayı kapatıyor

Elektrikli araç piyasası: Çin’in BYD’si Tesla ile arayı kapatıyor
Çinli elektrikli araç (EV) üreticisi BYD, 2024 yılının sonunda satışlarını rekor seviyeye taşıyarak, Tesla’nın ardından dünyanın en çok satan elektrikli araç markası unvanına bir adım daha yaklaştı.

Aralık ayında 207 bin 734 elektrikli araç satan şirket, yıllık toplam satışını 1,76 milyona ulaştırdı.

Bu artışta hükümet teşvikleri ve indirimler etkili oldu. Tesla'nın da aynı döneme ait satış verilerini Perşembe günü açıklaması bekleniyor.

Hibrit araç satışları öne çıkıyor

BYD, 2024 yılında toplam araç satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 41'den fazla artırdı. Bu yükselişte hibrit araç satışlarının payı büyük. Çin'deki yoğun rekabet, fiyatların düşmesine ve tüketicilerin eski araçlarını daha çevre dostu elektrikli araçlarla değiştirmesine olanak sağladı.

BYD, satışlarının yüzde 90'ını Çin pazarında gerçekleştiriyor ve burada Volkswagen ve Toyota gibi yabancı markalara karşı liderliğini güçlendiriyor.

Küresel piyasada Çinli markaların yükselişi

BYD ve diğer Çinli EV üreticilerinin yükselişi, Batılı otomotiv devlerinin karşılaştığı zorluklarla tezat oluşturuyor. Geçtiğimiz ay Honda ve Nissan, Çinli üreticilerle rekabet edebilmek için birleşme görüşmeleri yaptıklarını duyurdu.

Alman otomotiv devi Volkswagen ise Almanya'daki fabrikalarını kapatma riskine karşı IG Metall sendikasıyla anlaşmaya vardı.

BYD'nin finansal performansı tesla'yı zorluyor

2024'ün üçüncü çeyreğinde BYD, gelirlerini yüzde 24 artırarak 200 milyar yuan (28,2 milyar dolar) gelir elde etti ve Tesla'yı ilk kez geride bıraktı.

Ancak Tesla, BYD'den daha fazla elektrikli araç satışı gerçekleştirdi.

Uluslararası piyasada zorluklar

BYD, Çin dışındaki satışlarını artırmaya çalışsa da bazı büyük pazarlarda engellerle karşılaşıyor.

Ekim ayında Avrupa Birliği, Çin menşeli elektrikli araçlara yüzde 45,3'e varan ithalat vergileri uygulamaya başladı. ABD ise Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yüzde 100 gümrük vergisi koydu.
 

Kaynak: AA

  • #BYD #Çin

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