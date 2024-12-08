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Esed rejiminin devrilmesi Türkiye’de de sevinçle karşılandı

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Esed rejiminin devrilmesi Türkiye’de de sevinçle karşılandı
61 yıllık Baas rejiminin devrilmesini ülkelerini iç savaş nedeniyle terk etmek zorunda kalan Suriyeliler sevinçle karşıladı. Türkiye’deki çok sayıda Suriyeli de camilerde ve sokaklarda bir araya gelerek Esed’in devrilmesini kutladı.

Suriyeli muhaliflerin Şam'a girmesiyle 61 yıllık Baas rejimi devrildi.

Konya'da sabah namazında bir araya gelen onlarca Suriyeli de 53 yıllık Esed ailesi iktidarının sona ermesini tekbirlerle kutladı.

Rejimin çöküşü Hatay'da da sevinçle karşılandı. Reyhanlı'da çok sayıda kişi, uzun araç kuyruğuyla şehir turu attı.

Benzer kutlamalar Kilis'te de vardı. Birçok kişi rejimin sona ermesini coşkuyla kutladı. 

Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda kutlama: Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün

Suriye'deki Esed rejimi karşıtı muhalifler, 12 günlük ilerleyişin ardından başkent Şam'a girdi. Gelişmeleri takip eden Suriyeliler, sabahın erken saatlerinde ellerinde Türk ve Özgür Suriye Ordusu bayraklarıyla sokaklara dökülerek kutlama yaptı.

Araç konvoyuyla şehir turu atan Suriyeliler daha sonra Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda buluştu. Bu sırada çok sayıda Suriyelinin başta Halep, Humus ve Hama olmak üzere memleketlerine dönüşü de devam etti.

İç savaş nedeniyle 6 yıl önce Hatay'a yerleşen Mahmud Esma, artık Suriye'nin kurtulduğunu ve memleketine dönmek için gümrük kapısına geldiğini söyledi. Esma, "Özellikle Suriyeli gençlere sesleniyorum. Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün” dedi.

Abdulsafi Uhud ise 7 yıldır ev sahipliği yapan Türkiye'ye teşekkür ederek, "Misafirlik bitti. Artık hür ve özgürüz, memleketimize dönüyoruz” diye konuştu.

Hafza Sultan ise memleketine döneceği için çok mutlu olduğunu ancak ailesiyle birlikte kendilerine yıllarca ev sahipliği yapan Türkiye'den ayrılmanın da burukluk yaşattığını söyledi. 

Kaynak: DHA

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