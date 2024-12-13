Filistin: Paraguay’ın büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması uluslararası hukukun “açık bir ihlalidir’’
Filistin, Paraguay’ın büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasını “uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler’in (BM) kararlarının açık bir ihlali“ olarak değerlendirdi.
Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Paraguay'ın büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasına tepki gösterilerek, "Bu, başkent Kudüs'ün fiili işgalini reddedip, hukuki ve siyasi statüsünü değiştirerek uluslararası hukukun ve BM kararlarının açık bir şekilde ihlalidir." ifadesine yer verildi.
Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena'nın büyükelçiliği taşıma kararının kınandığı açıklamada, Paraguay'ın tarihin yanlış tarafında durduğu ve bu adımın Filistin halkına karşı soykırım uygulamaya devam etmesi nedeniyle İsrail işgaline bir ödül anlamını taşıdığı belirtildi.
Paraguay'ın Tel Aviv'deki büyükelçiliği dün düzenlenen törenle yeniden Kudüs'e taşınmıştı.
Batı Kudüs'te düzenlenen açılış törenine, Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu katılmıştı.
Paraguay, Mayıs 2018'de Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştı. Bu adımdan yaklaşık 6 ay sonra büyükelçilik yeniden Tel Aviv'e taşınmıştı.
ABD, Guatemala, Honduras, Kosova ve Papua Yeni Gine'nin ardından Paraguay büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan altıncı ülke oldu.
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