Gazze’de soğuktan donarak ölen bebek sayısı 7’ye yükseldi
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nde soğuk hava şartları nedeniyle donarak hayatını kaybeden bebek sayısının 7’ye yükseldiğini duyurdu.
UNRWA'nın X hesabından yapılan açıklamada, soğuk hava ve barınak eksikliğinin İsrail saldırıları altındaki Gazze'de yeni doğanların ölümüne neden olduğu aktarıldı.
Gazze'de 7 bin 700 bebeğin hayatlarının kurtulması için gereken bakımdan yoksun olduğu ifade edilen açıklamada, "bugüne kadar en az 7 bebeğin soğuk nedeniyle donarak öldüğü" belirtildi.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) İsrail ordusunun saldırılarıyla Kemal Advan Hastanesi'ni hizmet dışı bırakmasını kınadığı kaydedilen açıklamada, Kemal Advan Hastanesi'ne ve çevresine Ekim 2024'ten bu yana 50 saldırı düzenlediğinin teyit edildiği vurgulandı.
Açıklamada, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiye'nin serbest bırakılması çağrısında da bulunuldu.
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