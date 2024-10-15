GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DÜNYA Haberleri

“Gazze’deki soykırıma suç ortaklığı’’ suçlamasıyla Macron hakkında UCM’ye başvuru

“Gazze’deki soykırıma suç ortaklığı’’ suçlamasıyla Macron hakkında UCM’ye başvuru
Fransa’da EuroPalestine Derneği, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eski Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ve eski Fransa Başbakanı Gabriel Attal’ın, İsrail’in saldırılarına maruz kalan Gazze’de yaşanan “savaş, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçuna“ ortak oldukları suçlamasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvuruda bulundu.

Fransa'da faaliyet gösteren EuroPalestine Derneğinin X hesabından, UCM'ye yapılan başvurunun detaylarını anlatan derneğin kurucu lideri Olivia Zemor'un videosu paylaşıldı.

Zemor, yaptığı açıklamada, dernek olarak Macron, Sejourne ve Attal hakkında UCM'ye şikayette bulunduklarını ifade etti.

Macron, Attal ve Sejourne'nin Gazze'de yaşanan savaş, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçuna ortak olduklarına ilişkin kanıtları UCM'ye ilettiklerini söyleyen Zemor, 3 Fransız siyasetçinin, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında Tel Aviv hükümetine askeri, diplomatik, ekonomik, manevi ve koşulsuz destek sağlayarak bu suçlara ortak olduklarını ileri sürdü.

Zemor, "Bu yetkililer, Fransa'nın taraf olduğu Roma Statüsü'ne ve 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesine İlişkin Sözleşme kapsamındaki sorumlulukları ihlal etti" diyerek, UCM'ye ilettikleri 27 sayfalık belgelerde, bu 3 Fransız siyasetçinin bölgedeki gerçekleri bilmelerine rağmen savaş ve soykırım suçlarını engelleme görevlerini yerine getirmediğine ve bu suçlara teşvik ettiğine dair bilgilerin yer aldığını savundu.

Fransız yetkililerin, İsrailli yetkililerin soykırım niyetini görmezden gelemeyeceğini söyleyen Zemor, "UCM hakimlerinin bu belgeyle ne yapacağını öngörmek imkansız tabii ancak bu suçların zaman aşımına uğramadığı kesin." ifadesini kullandı.

Zemor, söz konusu 3 Fransız siyasetçinin, teşvik etmek yerine önlem alıp, yaptırımlar uygulamaları halinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu kadar ileri gidemeyeceği değerlendirmesinde bulundu.

EuroPalestine Derneğinin internet sitesindeki açıklamaya göre, dernek, Macron, Attal ve Sejourne'nin, Gazze'de yaşanan savaş, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçuna ortak oldukları gerekçesiyle UCM'ye başvuru yaptı.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER