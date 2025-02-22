Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının yedinci turunda 620 Filistinli serbest bırakılacak
Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas’ın bugün serbest bıraktığı 6 İsrailli esire karşılık İsrail’in de hapishanelerdeki 620 Filistinli esiri serbest bırakacağı bildirildi.
Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, esir takasının yedinci turunda daha önce 602 olarak belirtilen serbest bırakılacak Filistinli esir sayısı 620 olarak güncellendi.
Bu turda serbest bırakılacaklar arasında müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılmış 151 Filistinli esir bulunuyor.
Bu esirlerin 95'inin Hamas, 40'nın Fetih, 12'sinin İslami Cihad ve 4'ünün Filistin Halk Kurtuluş Cephesi üyesi olduğu belirtildi.
Söz konusu 151 esirin 43'ünün işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e, 11'inin Gazze'ye gideceği belirtilirken 97 Filistinli esirin ise yurt dışına gönderileceği kaydedildi.
Ayrıca Gazze Şeridi'nden 7 Ekim 2023 sonrasında alınan Filistinli esirlerden, 24'ü kadın ve çocuklardan oluşan 469 kişinin daha Gazze'de özgürlüğüne kavuşacağı aktarıldı.
Öte yandan Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, Şalit anlaşmasıyla serbest kalıp sonra İsrail tarafından yeniden tutuklanan 41 Filistinlinin de esir takasının yedinci turunda serbest kalacağı ifade edildi.
Esir takasının yedinci turu kapsamında bugün Gazze Şeridi'nde tutulan 6 İsrailli esir serbest bırakılarak Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edilmişti.
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