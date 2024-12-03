İngiltere Başbakanı Starmer: ABD ve Avrupa’yla ilişkiler güvenliğimiz için önemli

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD’yle daha yakın ilişkiler ve Avrupa’yla yenilenmiş ilişkilerin, İngiltere’nin güvenliği için hayati önem taşıdığını belirtti.

Starmer, Londra'da 1501'den beri düzenlenen "Lord Belediye Başkanının Akşam Yemeği" etkinliğinde gündeme ilişkin konuşma yaptı.

ABD ile ilişkilerin güvenlik ve refah açısından önemli olduğuna vurgu yapan Starmer, "Bu duygusallıkla ilgili değil, inatçı bir gerçekçilikle ilgili. Dünya için umut ile ortak ulusal çıkarlarımıza hizmet, her zaman iki ulusun birlikte çalışmasıyla oldu." dedi.

Başbakan Starmer, iki ülkenin güvenliğinin de iç içe geçtiğini belirterek, "Bu nedenle Başkan (Donald) Trump, beni Trump Tower'da akşam yemeğine davet ettiğinde bu transatlantik bağa gelecek yıllarda daha fazla yatırım yapacağımızı söyledim." diye konuştu.

"Ukrayna'ya destek sürecek"

Avrupa'yla ilişkileri de yeniden inşa edeceklerini anlatan Starmer, Rusya-Ukrayna savaşına da değinerek, Ukrayna'ya desteğin süreceğini kaydetti.

"Herkes bir an Rusya'nın kazanmasının kıtamız ve dünya için ne anlama geleceğini düşünsün" diyen Starmer, dünyada güvenlikten özgürlüklere birçok alanda geriye gidiş olacağını söyledi.

Starmer, daha tehlikeli bir dünyada ittifakları daha da derinleştireceklerini ifade ederek, "ABD'yle daha yakın ilişkiler, NATO'ya sarsılmaz bir bağlılık ve Avrupalı komşularımızla yeni ilişkiler, her türlü değerlendirmede büyümemiz ve güvenliğimiz için hayati önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan'da barışın devamı için çalışacaklarını aktaran Starmer, Gazze'deki çatışmaları sona erdirmenin ve esirlerin salıverilmesini sağlamanın önemine işaret etti.

Gazze ve Sudan gibi çatışma bölgelerindeki sivillere insani yardımların artırılması gerektiğini vurgulayan Starmer, Suriye'deki gelişmelerle ilgili, "Bir kere daha rejim ve tüm tarafları çatışmaları durdurmak için siyasi çözüm yönünde çalışmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA