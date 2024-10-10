İşgalci İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’da 22 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda en az 22 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdü.
Açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın El Halil, Ramallah, Beytüllahim, Kudüs ve Tubas kentindeki El-Faria Mülteci Kampı'na düzenlediği baskınlarda aralarında 2 çocuk, bir gazeteci ve eski tutukluların da bulunduğu 22 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.
İsrail askerlerinin baskınlarda Filistinlilere yönelik insan hakları ihlalleri işlediğine dikkat çekilen açıklamada, Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin tehdit edildiği bilgisi verildi.
İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 11 bin 200'ü aştı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 748 Filistinli hayatını kaybetti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”