İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin’de bir Filistinliyi öldürdü
Soykırımcı İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı’na yönelik sürdürdüğü baskınları sırasında ateş açması sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Cenin'e düzenlediği baskın sırasında ateş açması sonucu Filistinli Abdullah es-Saadi'nin ağır yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, yaralanan Saadi'nin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği aktarıldı.
İsrail güçlerinin Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na dün sabah erken saatlerde başlattığı baskınları devam ediyor.
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