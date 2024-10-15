İsrail’in gece boyu Gazze’de düzenlediği saldırılarda 29 Filistinli öldü
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 29 Filistinlinin öldüğü duyuruldu.
İsrail'in dün akşam ve gece boyu sürdürdüğü saldırıların adresi, kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı ve Gazze kenti, güneydeki Han Yunus ve orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı oldu.
Kemal Advan Hastanesindeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cibaliya'nın El-Faluca bölgesinde bir eve düzenlenen saldırıda 4, Gazze kentine bağlı Ez-Zeytun Mahallesi'nde Ed-Dahduh ailesinin evine düzenlenen saldırıda ise 3 Filistinli öldü.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre ise Han Yunus'a bağlı Beni Süheyla bölgesinde yerinden edilenlerin barındığı eve düzenlenen saldırıda 10, El-Fuhari kasabasında 7 kişi yaşamını yitirdi.
Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında bir eve düzenlenen saldırıda ise 5 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
#Filistin - İsrail Çatışması#İsrail’in Gazze Soykırımı
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