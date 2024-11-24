Katil İsrail Beyrut’un merkezine hava saldırısı düzenledi: 29 kişi öldü
Katil İsrail ordusunun, dün Lübnan’ın başkenti Beyrut’un merkezinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısı 29’a, yaralananların sayısı da 67’ye yükseldi.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, soykırımcı İsrail ordusunun El-Basta bölgesinde bir binaya düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, katil İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezinde bir binayı hedef alan saldırısında ölenlerin sayısının 29'a, yaralananların sayısının da 67'ye çıktığı belirtildi.
Katil İsrail saldırısında yerle bir olan binada enkaz kaldırma ve arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
Soykırımcı İsrail savaş uçakları, 23 Kasım sabaha karşı El-Basta bölgesindeki El-Memun Sokağı'nda 8 katlı bir binayı 5 füzeyle hedef almıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 66 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde de İsrail ordusunun düzenlediği saldırıyla Hizbullah'ın "operasyon dairesi başkanı" ve Hasan Nasrallah'ın danışmanı olduğu belirtilen Muhammed Haydar'ı hedef aldığı iddia edilmişti.
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