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Soykırımcı İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 189’a yükseldi

Soykırımcı İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 189’a yükseldi
İşgalci İsrail ordusunun 8 Ekim 2023’ten bu yana Lübnan’a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 189’a, yaralı sayısı da 14 bin 78’e çıktı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 53 kişinin öldüğü, 99 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 189'a, yaralı sayısının 14 bin 78'e yükseldiği belirtildi.

Yoğun hava saldırıları başladı!

Hayatını kaybedenlerin 815'ini kadın ve çocukların, 188'ini de sağlık çalışanlarının oluşturduğu kaydedildi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

  • #İsrail #Lübnan

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