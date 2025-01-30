15 Tatil uzatıldı mı? Okullar ne zaman açılacak? İkinci dönem ne zaman başlayacak? 2024-2025 eğitim takvimi

2024-2025 eğitim yılı yarıyıl tatili süresiyle ilgili olarak, öğrenciler ve veliler tarafından “Yarıyıl tatili süresi uzatıldı mı?“, “Okullar ne zaman açılacak?“, “1. yarıyıl tatili ne zaman sona erecek?“ gibi sorular sıklıkla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2024-2025 eğitim takvimine göre, öğrenciler yaklaşık 10 günlük bir yarıyıl tatili yapacak. Sömestr tatilinin sona erme tarihi ve ikinci dönemin başlangıcı MEB tarafından belirlenmiş durumda.

Okullar Ne Zaman Açılacak? Yarıyıl Tatili Süresi Uzatıldı Mı?

MEB'in 2024-2025 eğitim takvimine göre, yarıyıl tatili 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, tatilin ardından 3 Şubat 2025 Pazartesi günü ders başı yaparak ikinci döneme başlayacak. Bu tarih, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm öğrenciler için geçerli olacak şekilde belirlenmiş durumda.

Bazı veliler ve öğrenciler, tatilin uzatılabileceği ihtimalini sorgulasa da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda tatil süresinin uzatılmayacağı ve planlanan tarihte sona ereceği belirtiliyor. Tatil düzenlemeleri, MEB'in yayımladığı resmi takvime göre uygulanacak.

2025 Yarıyıl Tatili Kaç Gün Sürecek?

2024-2025 eğitim yılında yarıyıl tatili, toplamda 10 iş günü olarak planlandı. Tatil, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başladı ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte toplam tatil süresi yaklaşık 15 günü buluyor. Bu süreçte öğrenciler, hem dinlenme hem de ikinci döneme hazırlık yapma fırsatı bulacak.

1. Yarıyıl Tatili Ne Zaman Bitecek?

yarıyıl tatili, 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Bu tarihten sonra öğrenciler, hafta sonunun ardından 3 Şubat 2025 Pazartesi günü okula dönerek ikinci dönemin ilk derslerine başlayacak. Bu bilgi, MEB'in 2024-2025 eğitim yılı çalışma takviminde açıkça yer alıyor. Yarıyıl tatili planlandığı gibi sona erecek ve herhangi bir uzatma yapılmayacak.

İkinci Dönem Ne Zaman Başlayacak?

2025 yılı ikinci dönem başlangıcı, 3 Şubat 2025 Pazartesi olarak açıklandı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu tarihte ders başı yapacak. İkinci dönemde de MEB takvimine göre bir ara tatil bulunuyor. Ara tatil tarihleri ve yaz tatilinin başlangıcı gibi detaylar da MEB tarafından net bir şekilde belirlenmiş durumda.

İkinci Ara Tatil Ne Zaman?

İkinci dönemin ilk ara tatili, 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Bu tatil, öğrenciler için 5 günlük kısa bir mola imkanı sunacak. İkinci ara tatilinin ardından eğitim öğretim yılı kesintisiz şekilde devam edecek.

2024-2025 Eğitim Yılı Çalışma Takvimi

MEB'in açıkladığı 2024-2025 eğitim yılı takvimi şu şekilde:

Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili: 20-31 Ocak 2025

İkinci ara tatil: 31 Mart-4 Nisan 2025

Eğitim yılının sona ermesi: 20 Haziran 2025

Bu tarihler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvime uygun şekilde tüm okullarda uygulanacak.

Tatil Süresi Neden Uzatılmıyor?

Yarıyıl tatilinin uzatılmaması, 2024-2025 eğitim yılı takvimine bağlı olarak planlanmış bir durumdur. Eğitim takviminde belirlenen tarihlere göre, ders yılı 20 Haziran 2025'te sona erecek. Tatil süresinin uzatılması durumunda bu tarihin ertelenmesi gerekebilir. Ancak MEB, bu gibi değişikliklerin eğitim sürecini olumsuz etkileyebileceğini belirterek mevcut takvime bağlı kalma kararı almıştır.

Kaynak: Haber Merkezi