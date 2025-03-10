2025 MSÜ sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu: MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSÜ sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat’ta açıklandı. ÖSYM, MSÜ sonuçlarının 18 Mart’ta açıklanacağını takvim ile açıkladı. MSÜ sonuçları sonrasında tercih dönemi başlayacak.
2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) değerlendirme süreci devam ediyor. Harp okulları ya da astsubay okullarına girmek isteyen binlerce aday, 23 Şubat'ta yapılan MSÜ sonuçları için ÖSYM'den yapılacak duyuruyu bekliyor.
MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre MSÜ başvuruları 2-27 Ocak arasında yapıldı. Sınav ise 23 Şubat'ta gerçekleştirildi. 670 bin 718 adayın başvurduğu 2025-MSÜ sınavında adaylara Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden 120 soru için 165 dakika süre verildi. Değerlendirme sonrasında sonuçlar 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.
SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.
TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2025-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.
Tercih yapmayan adaylar, Kara Harp Okulunda (ANKARA) yapılacak 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklar.
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