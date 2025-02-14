2. Ara tatil ne zaman olacak? Okullar ne zaman kapanacak, Nisan ara tatili kaç gün olacak? MEB 2024 2025 2. dönem 2. ara tatil tarihleri!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 2025 yılı nisan ayı ara tatil tarihleri netleşti. 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 17 Ocak 2025 Cuma günü tamamlandı. Ardından, 20 Ocak’ta başlayan yarıyıl tatili, 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erdi. Öğrenciler, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü ikinci döneme başladı. Peki, Nisan ara tatili ne zaman başlayacak? Okullar Ne Zaman Kapanacak? 2. Ara Tatil Kaç Gün? İşte Detaylar...

2025 yılı için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre, ikinci ara tatilin tarihleri netleşti. Yaklaşık 20 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 3 Şubat 2025'te ders başı yaptı. Okula dönen öğrenciler ve tatil planı yapan veliler ise şimdiden "2025'te ara tatil ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Ocak ayında sömestir tatilini tamamlayan öğrenciler, nisan ayında ikinci ara tatile çıkacak. Hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün sürecek bu tatilin ardından, eğitim öğretim yılı haziran ayında sona erecek. Peki, ikinci ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek? İşte, MEB 2025 ikinci ara tatil takvimiyle ilgili detaylar....

2. Ara Tatil Ne Zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, ikinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecektir. Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 gün tatil yapma fırsatı bulacak.

Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı?

Şu anki tarihe göre okulların kapanmasına kaç gün kaldığını hesaplamak için mevcut gün ile yaz tatilinin başlangıç tarihi arasındaki farkı hesaplamak gerekir. 20 Haziran 2025 tarihinde okullar kapanacağı için, gün sayısı zaman ilerledikçe değişecektir.

Okullar Ne Zaman Kapanacak?

2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Bu tarihten itibaren öğrenciler uzun bir yaz tatiline çıkacaklar.

Nisan Ara Tatili Kaç Gün Olacak? MEB 2024-2025 2. Dönem 2. Ara Tatil Tarihleri!

Nisan ara tatili toplamda 5 iş günü sürecektir. Tatil 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecektir. Hafta sonları ile birlikte öğrenciler toplamda 9 gün dinlenme fırsatı yakalayacak.

2024-2025 İkinci Ara Tatil Ne Zaman?

İkinci ara tatil, 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayıp 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecektir. Bu tatil dönemi, öğrenciler için hem dinlenme hem de eksik konularını tekrar etme fırsatı sunacaktır.

2. Ara Tatil Kaç Gün?

İkinci ara tatil hafta sonları dahil toplamda 9 gün sürecektir. Tatil boyunca öğrenciler, dinlenme fırsatı bulacak ve yeni döneme enerji toplayarak döneceklerdir.

Ramazan Bayramı Tatili Ne Zaman 2025?

Ramazan Bayramı, 29 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak ve 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecektir. Bu bayram tatili, ikinci ara tatil ile örtüştüğü için öğrenciler biraz daha uzun bir tatil yapmış olacaklar.

Okullarda Yaz Tatili Başlangıç Tarihi

Yaz tatili, 20 Haziran 2025 tarihinde başlayacaktır. Bu tarihten itibaren öğrenciler, yaklaşık üç aylık bir tatil dönemine girecekler.

Yaz Tatili 2025 Ne Zaman Başlıyor?

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecek ve yaz tatili bu tarihte başlayacaktır. Öğrenciler, yaz tatili boyunca dinlenme ve çeşitli aktiviteler yapma şansı bulacaklardır.

Okullar Ne Zaman Kapanacak?

Okullar, 20 Haziran 2025 tarihinde kapanacaktır. Bu tarihten sonra öğrenciler ve öğretmenler uzun bir yaz tatiline gireceklerdir. Yeni eğitim öğretim yılı ise Eylül 2025'te başlayacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi