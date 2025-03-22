AÖF sınavları ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu? 2025 AÖF Bahar Dönemi vize ve final tarihleri 2025
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin 2025 Bahar Dönemi vize ve final sınav tarihleri açıklandı. AÖF öğrencileri, sınav tarihlerine odaklanarak araştırmalarını hızlandırdı. İşte, Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin 2025 akademik takvimine dair tüm detaylar...
2024-2025 Eğitim yılının Güz Dönemi AÖF sınavları geride kalırken, gözler şimdi AÖF Bahar Dönemi sınavlarına çevrildi. Öğrenciler, 2025 AÖF Bahar Dönemi vize ve final sınavlarının tarihlerini merak ediyor. Peki, AÖF Bahar Dönemi sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2025 yılına dair AÖF sınav takvimiyle ilgili tüm detaylar...
AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE & FİNAL TARİHLERİ 2025
Bahar Dönemi Ara Sınavı 19-20 Nisan 2025
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24-25 Mayıs 2025
Yaz Okulu Sınavı 16 Ağustos 2025
AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
AÖF sınav giriş yerleri için belgeler henüz yayımlanmadı.
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