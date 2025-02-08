AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açık Lise sınav giriş belgesi yayınlandı mı, nasıl alınır? AÖL sınav yerleri açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci dönem sınavları, Mart ayında gerçekleştirilecek. Binlerce öğrencinin merakla beklediği AÖL 2. dönem yüz yüze sınavları ile ilgili tarihlerin açıklanmasının ardından, öğrenciler sınav yerlerini ve giriş belgelerini sorgulamaya başladı. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Sınav giriş belgesine nasıl ulaşılacak? İşte detaylı bilgiler...

AÖL 2. Dönem Sınav Tarihleri Belli Oldu Mu?

AÖL 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav tarihleri, MEB takvimi doğrultusunda açıklandı. Binlerce öğrenci tarafından merakla beklenen sınav tarihleri, kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemlerinin ardından netlik kazandı. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar.

AÖL 2. Dönem Sınavları Ne Zaman Yapılacak?

AÖL 2025 mart ayında yüz yüze sınavlara ev sahipliği yapacak. 22-23 Mart 2025 tarihlerinde okullarda yapılacak olan yüz yüze sınavlar, ayrıca e-Sınav randevusu almış öğrenciler için 1-28 Mart 2025 tarihleri arasında belirlenen e-Sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Ancak, 22-23 Mart tarihlerinde yapılacak yüz yüze sınavlara e-Sınav randevusu almış öğrenciler katılamayacak.

AÖL Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

AÖL 2. Dönem sınavlarına katılacak öğrenciler, sınav giriş belgelerini MEB'in resmi internet sitesi olan aol.meb.gov.tr üzerinden alabilecek. Öğrenciler, TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak, fotoğraflı sınav giriş belgelerini edinebilecekler. Sınav giriş belgesinde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler, sınavlara katılamayacak.

AÖL Sınav Yerleri Açıklandı Mı?

AÖL 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavlarının tarihleri, sınav giriş belgesinin açıklanmasının ardından belli olacak. Henüz sınav yerleri açıklanmadı, ancak sınav giriş belgeleri yayınlandığında güncel bilgiler paylaşılacaktır.

AÖL Sınav Giriş Belgesi Nereden Alınır?

Öğrenciler, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresine giderek, sınav tarihine kadar öğrenci TC Kimlik Numarası ve şifreleri ile giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.

Kaynak: Haber Merkezi