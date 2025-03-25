AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025? | AÖL soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? AÖL sonuçları sorgulama ekranı
AÖL 2. Dönem sınav sonuçları açıklanma tarihi 2025, öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde üç oturumda tamamlandı. Peki, AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte tüm detaylar...
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları ile ilgili merak edilen sorulara, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kılavuzu ile açıklık getirildi. Açık lise öğrencilerinin katıldığı sınavlar sonrasında, AÖL soru ve cevapları 26 Mart'ta yayımlanacak.
Ardından ise AÖL sonuçları, https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresi üzerinden erişilebilecek. Sınavlar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve puan hesaplaması için belirli bir formül uygulanacak. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl öğrenilecek? İşte, Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarının tarihleri ve detaylar...
AÇIK LİSE SINAV SONUÇ TARİHİ
21 Nisan 2025 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.
AÖL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
AÖL 2. dönem soru ve cevap anahtarları 26 Mart tarihinde erişime açılacak.
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