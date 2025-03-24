ARA TATİL TARİHLERİ | İkinci dönem ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Ara tatil Bayram tatili ile birleşiyor mu? Yaz tatili ne zaman?

Nisan ara tatilinin başlangıç tarihi belli oldu ve öğrenciler şimdiden heyecanla bekliyor. 2. ara tatilin Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk gelip gelmediği merak ediliyor. MEB’in 2025 eğitim yılı takvimine göre ara tatil tarihleri netleşti. Peki, bu hafta ara tatil başlayacak mı? İşte detaylar....

2025 Nisan ara tatilinin başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Öğrenciler, bayram tatiliyle ara tatilin birleşip birleşmediğini merak ediyor. Milyonlarca öğrenci tarafından heyecanla beklenen 2. ara tatilin tarihleri artık netleşti. İşte detaylar! ARA TATİL NE ZAMAN? Nisan ara tatili 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonları ile birlikte toplamda 9 gün tatil olacak. 2025 Ramazan Bayramı 30 - 31 Mart - 1 Nisan tarihlerine denk geldiği için bayram da ara tatil tarihleri içerisinde kutlanacak. YAZ TATİLİ 2025 NE ZAMAN? 2024-2025 Eğitim öğretim yılı 20 Haziran'da karnelerin alınması ile sona erecek ve yaz tatili başlayacak. Kaynak: Haber Merkezi

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