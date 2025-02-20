Artvin’de yarın okullar tatil mi? 21 Şubat 2025 Cuma günü Artvin’de kar tatili var mı, yok mu, ders işlenecek mi? Valilik açıklama yaptı mı?

Artvin’de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü eğitime 1 gün ara verildi. Valilik, tüm okulların tatil olduğunu ve bazı kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını açıkladı. Ayrıca, trafiğe dikkat edilmesi ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması önerildi.

Artvin'de Yarın Okullar Tatil Mi? Evet, Artvin'de 21 Şubat 2025 tarihinde tüm okullar tatil edilmiştir. Kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. 21 Şubat 2025 Cuma Günü Artvin'de Tatil Var Mı, Yok Mu, Ders İşlenecek Mi? 21 Şubat 2025 Cuma günü Artvin'de okullar tatil olacak. Ders işlenmeyecek ve eğitime ara verilecek. Valilik Açıklama Yaptı Mı? Evet, Artvin Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tatil kararını duyurdu. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunan personel ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu olan kadın personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi. Kaynak: Haber Merkezi

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