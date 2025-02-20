Emirgazi’de Yarın Okullar Tatil Mi? 21 Şubat 2025 Cuma Günü Emirgazi’de Kar Tatili Var Mı, Yok Mu? Valilik Açıklama Yaptı Mı?

Emirgazi'de Kar Yağışı Başladı, Okullar Tatil Edilecek Mi?

Konya'nın Emirgazi ilçesinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini hissettirmeye başladı. Kar yağışının artmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, 21 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Yetkililerden gelecek açıklama bekleniyor.

Emirgazi'de Yarın Okullar Tatil Mi?

Kar yağışının ulaşımı zorlaştırması nedeniyle Emirgazi'de de tatil ihtimali gündeme geldi. 21 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Öğrenciler ve veliler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Valilikten gelecek duyuruları takip ediyor.

21 Şubat 2025 Cuma Günü Emirgazi'de Kar Tatili Var Mı?

Emirgazi'de hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği büyük bir merak konusu. Ancak, şu ana kadar Konya Valiliği veya Emirgazi Kaymakamlığı tarafından resmi bir tatil duyurusu yapılmadı. Yetkililerden açıklama geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.

Kaynak: Haber Merkezi