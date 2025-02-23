Konya Beyşehir’de Yarın Okullar Tatil Mi? 24 Şubat 2025 Pazartesi Günü Kar Tatili Var Mı, Yok Mu? Valilik Açıklama Yaptı Mı?

Konya’nın batısında yer alan ve büyük bir göle kıyısı bulunan Beyşehir ilçesinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini artırıyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.

Beyşehir'de Kar Yağışı Başladı, Konya'da 24 Şubat Pazartesi Okullar Tatil Edilecek Mi? Beyşehir'de özellikle göl çevresinde etkili olan soğuk hava ve buzlanma, ulaşımı olumsuz etkileyebilir. Kar yağışının devam etmesi durumunda öğrenciler ve veliler yetkililerden tatil açıklaması bekliyor. Beyşehir'de Yarın Okullar Tatil Mi? Kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte, Beyşehir'de yaşayan öğrenciler ve veliler, okulların tatil edilip edilmeyeceğini öğrenmek istiyor. Konya Valiliği ve ilçe kaymakamlığından gelecek açıklamalar merakla bekleniyor. 24 Şubat 2025 Pazartesi Günü Beyşehir'de Kar Tatili Var Mı? Beyşehir'de kar yağışının devam etmesi nedeniyle öğrenciler ve veliler, okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda araştırmalar yapıyor. Ancak şu an için Beyşehir Kaymakamlığı veya Konya Valiliği'nden resmi bir açıklama yapılmış değil. Yetkililerin duyuruları yakından takip ediliyor. Kaynak: Haber Merkezi

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