Konya’da geri sayım başladı! Ücretsiz ve ödüllü Konya geneli TYT deneme sınavı ne zaman?

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, geleneksel hale gelen ve bu yıl sekizincisini düzenleyeceği üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik, ücretsiz ve ödüllü Konya Geneli Temel Yeterlilik Testi (TYT) Deneme Sınavı ile üniversite adaylarının sınav stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde KTO Karatay Üniversitesi, üniversite adaylarının gerçek sınav atmosferinde kendini test etmelerine yardımcı olmak için ücretsiz ve ödüllü Konya Geneli Temel Yeterlilik Testi (TYT) Deneme Sınavı düzenliyor. Sınavda, adayların sınav deneyimi kazanmaları, zaman yönetimi becerilerini geliştirmeleri ve bilgi düzeylerini ölçmeleri amaçlanıyor. Üniversite adayları, gerçek sınav formatına birebir uygun olarak hazırlanan sorular sayesinde kendi seviyelerini görme ve eksiklerini tespit etme fırsatı bulacak.

Aileler için "Eyvah! Sınav Senemiz” Konulu Seminer Düzenlenecek

Üniversite adayları gerçek bir sınav atmosferinde kendini denerken, aileler de KTO Karatay Üniversitesi akademisyenlerinden Öğr. Gör. Şeyda Tekelioğlu tarafından verilecek olan "Eyvah! Sınav Senemiz” konulu konferansa katılabilecek.

"TYT Deneme Sınavına Başvurular Devam Ediyor”

ÖSYM Sınav Merkezi olan KTO Karatay Üniversitesi Merkez Kampüsünde 15 Şubat 2025 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak olan TYT deneme sınavı uygulaması, 12. sınıf ve lise mezunu yaklaşık 5.000 öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek. Üniversite adaylarına ücretsiz ve ödüllü olarak sunulan Konya Geneli Temel Yeterlilik Testi (TYT) Deneme Sınavına başvurular, 12 Şubat 2025 tarihine kadar açık olacak. Deneme sınavına üniversite adayları, yks.karatay.edu.tr adresinden başvuru yapabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi