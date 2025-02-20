Konya Derbent’te Yarın Okullar Tatil Mi? 21 Şubat 2025 Cuma Günü Kar Tatili Var Mı? Valilik Açıklama Yaptı Mı?
Konya’nın yüksek rakımlı ilçelerinden biri olan Derbent’te kar yağışı etkisini gösteriyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 21 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Valilikten gelecek resmi açıklama bekleniyor.
Konya Derbent'te Kar Yağışı Başladı, Okullar Tatil Edilecek Mi?
Konya Derbent'te yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Bu nedenle öğrenciler ve veliler, 21 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Valilik ve yetkili makamların açıklama yapması bekleniyor.
Konya Derbent'te Yarın Okullar Tatil Mi?
Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte, Konya'nın yüksek kesimlerindeki ilçelerden biri olan Derbent'te yaşayanlar okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Kar yağışının şiddetine bağlı olarak yetkililerin vereceği karar bekleniyor.
21 Şubat 2025 Cuma Günü Konya Derbent'te Kar Tatili Var Mı?
Şu ana kadar Konya Valiliği'nden veya Derbent Kaymakamlığı'ndan resmi bir tatil açıklaması yapılmadı. Öğrenciler ve veliler, yetkililerin vereceği kararı bekliyor.
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