LGS 2025 Ne Zaman? LGS Başvuru Tarihleri Belli Oldu Mu? LGS Başvuruları Ne Zaman 2025?

LGS sınav ve başvuru tarihleri, sınava hazırlanan öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Bu yıl ortaokul son sınıfta eğitim gören öğrenciler, lise eğitimlerine devam edecekleri okulu belirlemek için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ise tercih süreci başlayacak. Peki, LGS 2025 sınavı hangi tarihte yapılacak? LGS başvuru tarihleri açıklandı mı? LGS kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar…

LGS 2025 sınav tarihi ve başvuru detayları, sınava girecek binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Bu yıl 8. sınıftan mezun olacak öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılacak. Merkezi sınav, her yıl olduğu gibi okulların kapanmasına yakın bir tarihte yapılacak. Peki, LGS 2025 sınavı hangi gün düzenlenecek? LGS başvuru tarihleri açıklandı mı? LGS kılavuzu yayımlandı mı? İşte merak edilenler…

LGS 2025 Ne Zaman?

2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına yönelik merkezi sınav, 15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav, 8. sınıf ders kitaplarının öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlara göre hazırlanacak. Geçtiğimiz yıl yapılan sınav formatında ise herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Sınav Detayları

LGS 2025, sözel ve sayısal olmak üzere iki oturumdan oluşacak. Birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak.

Birinci oturum : Sözel alan soruları yer alacak ve sınav süresi 75 dakika olacak.

: Sözel alan soruları yer alacak ve sınav süresi olacak. İkinci oturum: Sayısal alan soruları yer alacak ve sınav süresi 80 dakika olarak uygulanacak.

LGS Başvuru Tarihleri Belli Oldu Mu?

2025 LGS başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl, 2 Haziran 2024'te gerçekleştirilen Merkezi Sınav için başvurular 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında alınmıştı.

Sınav, katılımın isteğe bağlı olduğu şekilde düzenlenirken, öğrenciler başvurularını e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirdi. Bu yıl da başvuru sürecinin benzer tarihlerde ve aynı yöntemle yapılması bekleniyor. Merkezi Sınav, ücretsiz olarak uygulanmaya devam edecek.

LGS Başvuruları Ne Zaman 2025?

LGS 2025 başvurularının ne zaman yapılacağı, henüz Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl, başvurular 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yıl da 8. sınıf öğrencileri, başvurularını e-Okul sistemi üzerinden yapacak. Okul müdürlüklerinin, başvuruları onaylamaları için ise 3 gün süre tanınacak. Başvuru tarihlerinin açıklanmasıyla birlikte, öğrenciler ve veliler sürece dair detaylara ulaşabilecek.

LGS Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi belirlendi.

Bu yıl LGS sınavı, 15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, sözel ve sayısal olmak üzere iki farklı oturumda yapılacak.

İlk oturum : Saat 09:30'da başlayacak.

: Saat başlayacak. İkinci oturum: Saat 11:30'da yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi