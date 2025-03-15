MSÜ SINAV SONUÇLARI 2025 | MSÜ sınav sonucu ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM MSÜ ne zaman açıklanıyor?

2025 MSÜ sınavının sonuçları, sınavı geçen ayın son haftasında tamamlayan adaylar tarafından merakla bekleniyor. ÖSYM’nin sonuçları değerlendirip yayımlamasıyla birlikte, adaylar sonuçlarına erişebilecek. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM, MSÜ sonuç sayfasını açtı mı? İşte tüm detaylar...

2025 MSÜ sınav sonuçları için heyecanlı bir bekleyiş başladı. 23 Şubat tarihinde Türkiye genelinde 81 ilde, 133 sınav merkezinde, 1658 bina ve 30 bin 489 salonda gerçekleştirilen bu sınavda, 670 bin 718 aday başvurdu ve 89 bin 228 kişi görev aldı. Şimdi ise sınavı tamamlayan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2025 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025 günü erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI AÇILDI MI?

Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numarası ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM mobil uygulamaları aracılığıyla öğrenebileceklerdir. Sonuç belgesi posta ile gönderilmeyecek olup, internet sayfasında yayımlanan sonuçlar adaylara resmi tebliğ olarak kabul edilecektir.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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Kaynak: Haber Merkezi