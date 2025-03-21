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MSÜ TABAN PUANLARI 2025 AÇIKLANDI MI? | MSÜ puanları ne zaman açıklanır? İşte tüm detaylar...

MSÜ TABAN PUANLARI 2025 AÇIKLANDI MI? | MSÜ puanları ne zaman açıklanır? İşte tüm detaylar...
MSÜ sonuçlarının ardından tercih yapacak olan adaylar MSÜ taban puanları 2025, ÖSYM açıklamasını bekliyor. Aynı zamanda MSÜ taban puanları 2024 tercih yapacakların araştırmaları arasında yer alıyor. MSÜ taban puanları 2025 içinse adayların gözü kulağı gelecek olan kılavuz açıklamasında.. ÖSYM bilgileri çerçevesinde MSÜ sonuçları açıklamasıyla birlikte merak ediliyor. Adaylar geçen senenin taban puanlarına göre tercihlerini gerçekleştirecekler. Peki, 2025 MSÜ taban puanları ve sıralamaları yayınlandı mı? MSÜ taban puanı kaç, MSÜ’den kaç puan almak gerekiyor? İşte, kadın ve erkek adaylar için MSÜ taban puanları sorgulama ekranı...

2025 MSÜ sonuçları ile birlikte, adaylar tarafından MSÜ taban puanları büyük bir merakla bekleniyor. 23 Şubat'ta gerçekleştirilen sınavın ardından, kadın ve erkek adaylar için belirlenen taban puanları, tercih dönemi için önemli bir rehber olacak. 2025 yılına ait MSÜ taban puanları henüz yayımlanmış değil, ancak geçtiğimiz yılın taban puanları adayların tercihlerini şekillendirecek. Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay MYO'na ait taban puanları, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde PDF formatında erişime sunulacak. Peki, MSÜ taban puanları ne kadar? MSÜ Astsubay MYO, Kara, Hava ve Deniz Harp Okulu taban puanları nasıl?

MSÜ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2025 BELLİ OLDU MU?

Milli Savunma Üniversitesi'nin 2025 yılı kontenjanları henüz açıklanmadı. MSÜ 2025 tercih takvimi, sınav sonuçlarının ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzla birlikte duyurulacak. Bu kılavuzda, Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu'na ait kontenjanlar yer alacak ve toplamda kaç öğrenci alınacağı da netleşmiş olacak.

MSÜ TABAN PUANLARI 2024

Milli Savunma Üniversitesi, 2025 yılı taban ve tavan puanları henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yılın MSÜ taban puanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2025 MSÜ TABAN PUAN VE SIRALAMALAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2025 MSÜ taban puan ve sıralamaları, tercihlerin ardından yerleştirmeler yapıldıktan sonra belli olacak. Adaylar geçen senenin taban puanlarına göre tercihlerini gerçekleştirecekler.

MSÜ 2025 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi tercih takvimi henüz duyurulmadı. Sınav sonuçları 18 Mart Salı günü sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı. Adaylar sınavdan aldıkları puanları T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntüleyebilecek.Milli Savunma Üniversitesi tercih takvimi henüz duyurulmadı.

Sınav sonuçları 18 Mart Salı günü sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı. Adaylar sınavdan aldıkları puanları T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntüleyebilecek.

MSÜ tercih tarihi ve işlemleri ile ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

Kaynak: Haber Merkezi

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