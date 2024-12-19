NEÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Zor’a, Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan Tevdi etti

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri Programı (GEBİP) ödülüne layık görülen Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Zor’a ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni”ne; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, TÜBA Konsey üyeleri, üniversite rektörleri ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı ödüllerinin dünyada Genç Akademi oluşumunun ilk ve en özgün örneklerinden biri olarak öne çıktığını kaydederek, "TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödüllerini kazanan akademisyenlerimizi, bilim insanlarımızı, şahsım ve milletim adına canı gönülden tebrik ediyorum. Ödül sahibi hocalarımızın her birine gelecekte yapacakları çalışmalarda şimdiden muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından 2024 TÜBA Ödülleri sahiplerine verildi.

Kimya/Analitik Kimya alanında "2024 Yılı TÜBA GEBİP Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı” ödülünü almaya hak kazanan NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Zor, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Ödül töreninin ardından konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, "Üniversitemiz, kısa zamanda Anadolu'nun ötesine geçerek küresel vizyonla hareket eden bir noktaya ulaştı. Bu başarıda değerli akademisyenlerimizin katkısı çok büyük. Üniversitemizin başarısında önemli katkıları bulunan Doç. Dr. Erhan Zor, anlamlı bir ödüle layık görüldü. Bu ödül hem üniversitemiz hem de bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.