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Okullarda ilk ara tatil başladı

Okullarda ilk ara tatil başladı
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 11-15 Kasım’da 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini yapacak.

Birinci dönem ara tatili, 11 Kasım Pazartesi günü başlayacak, 15 Kasım Cuma günü sona erecek.

Öğretmenler, ara tatil seminerlerini 11-15 Kasım'da okula gitmeden çevrim içi tamamlayabilecek.

Ara tatilin ardından öğrenciler, 18 Kasım'da tekrar ders başı yapacak.

Bu senenin eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü son bulacak.

9 Eylül'de başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025'te tamamlanacak. 

Kaynak: AA

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