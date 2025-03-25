ÖSYM ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 ALES ne zaman? ALES 1, 2, 3 ne zaman 2025?
2025-ALES/1 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) için başvurular sona erdi. ALES sınavının yaklaşmasıyla birlikte, adaylar sınav giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını sorgulamaya başladı. Peki, ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak? Sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? İşte detaylar...
19-26 Şubat 2025 tarihleri arasında tamamlanan ALES başvurularının ardından, sınav tarihi yaklaşıyor. Adaylar, sınava nerede katılacaklarını öğrenmek için giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını merak ediyor. Peki, 2025 yılının ilk ALES oturumu hangi tarihte yapılacak? Sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? İşte detaylar...
ALES/1 NE ZAMAN?
ALES 2025/1 sınavı 13 Nisan 2025 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.
ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
ALES sınav giriş yerleri belgesi henüz yayımlanmadı.
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